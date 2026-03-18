В Україні тривають поточні ремонти на 15 міжнародних автошляхах: який об’єм робіт виконали за добу

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення / Агентство відновлення

На 15 міжнародних автошляхах, а також окремих ділянках доріг національного значення.триває поточний ремонт методом укладання великих карт. За минулу добу найбільші обсяги відновлення виконали на трасах у напрямку Одеси, Чопа та Ягодина, загалом відремонтувавши 87 тис. м² покриття по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

До виконання цих завдань залучили 148 бригад, у складі яких працювали 1 338 фахівців.

Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень виконано на таких дорогах:

  • М-05 Київ — Одеса: 17,6 тис. м²; 
  • М-06 Київ — Чоп: 11,4 тис. м²; 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ: 8 тис. м²; 
  • М-07 Київ — Ковель — Ягодин: 4,9 тис. м².

Сьогодні, 18 березня, поточні ремонти продовжуються на основних дорогах державного значення в усіх областях країни. До робіт залучено 152 бригади, у складі яких працюють понад 1 300 дорожників.

Водіїв просять бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог тимчасових знаків та встановленого швидкісного режиму задля безпеки руху та персоналу.

Нагадаємо, протягом 16 березня дорожники ліквідували понад 85 тис. м² пошкоджень на 16 міжнародних та окремих національних трасах, залучивши 1 237 фахівців.

Автор:
Тетяна Ковальчук