Ремонт доріг в Україні: вже ліквідували понад мільйон квадратних метрів пошкоджень

В Україні триває ремонт доріг / Агентство відновлення

В Україні триває відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. З початку року загальна площа ліквідованих пошкоджень становить 1 млн 17 тис. м².

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Результати роботи за добу

За 19 березня фахівці усунули 94 тис. м² дефектів. До робіт на 17 міжнародних маршрутах та окремих ділянках національних трас залучили 136 бригад, у складі яких працювали 1 284 фахівці. Основна частина ремонтів проводиться методом укладання "великих карт", що дозволяє пришвидшити процес.

ремонт дороги / Агентство відновлення

Найбільші обсяги відновлення зафіксовано на трасах:

  • М-05 "Київ — Одеса" — 21,3 тис. м²; 
  • М-06 "Київ — Чоп" — 18,4 тис. м²; 
  • М-07 "Київ — Ковель — Ягодин" — 7,6 тис. м²; 
  • М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" — 7,6 тис. м².

Плани на 20 березня

Сьогодні дорожні служби продовжують ремонти в усіх областях України. До виконання завдань залучено близько 153 бригад. Очікуваний обсяг робіт за добу становить приблизно 100 тис. м² пошкоджень на основних державних дорогах.

У місцях проведення ремонтних робіт водіям необхідно дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та встановленого швидкісного режиму. Рекомендується заздалегідь знижувати швидкість для безпеки дорожнього руху та персоналу.

Нагадаємо, на 15 міжнародних автошляхах, а також окремих ділянках доріг національного значення.триває поточний ремонт методом укладання великих карт. Найбільші обсяги відновлення виконали на трасах у напрямку Одеси, Чопа та Ягодина.

Тетяна Ковальчук