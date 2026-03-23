В Украине с начала года отремонтировали 1,3 млн кв. м дорог государственного значения

ремонт дорог
В Украине отремонтировали 1,3 млн м² дорог: детали / Агентство восстановления

В Украине продолжаются текущие ремонты дорог государственного значения: с начала года дорожники ликвидировали более 1,3 млн кв. м повреждений покрытия. Только за сутки выполнены работы на 90 тыс. м², в том числе на ключевых международных трассах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

О ремонте

В Украине продолжаются текущие ремонты дорог государственного значения во всех регионах. С начала года дорожники ликвидировали около 1,3 млн м² повреждений покрытия. Для ускорения работ в основном используют метод укладки больших карт.

Только за минувшие сутки, 22 марта, было отремонтировано около 90 тыс. м дорожного покрытия. Работы проводились на 15 международных дорогах, а также на отдельных участках национальных трасс. К восстановлению было привлечено 127 дорожных бригад.

Наибольшие объемы работ выполнены на ключевых магистралях: М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск и М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

На 23 марта ремонтные работы продолжаются на основных дорогах государственного значения по всей стране. К ним планируют привлечь более 1300 человек.

Водителей призывают быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать временные дорожные знаки и скоростной режим.

Напомним, с 23 по 25 марта в Киеве частично ограничат движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонтных работ. Специалисты КП "Киевавтодормост" будут обновлять дорожное покрытие, а ограничения будут поэтапными.

Ольга Опенько