В Україні з початку року відремонтували 1,3 млн кв. м доріг державного значення

В Україні тривають поточні ремонти доріг державного значення: від початку року дорожники ліквідували понад 1,3 млн кв. м пошкоджень покриття. Лише за добу виконано роботи на 90 тис. м², зокрема на ключових міжнародних трасах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Про ремонт

В Україні тривають поточні ремонти доріг державного значення в усіх регіонах. Від початку року дорожники ліквідували близько 1,3 млн м² пошкоджень покриття. Для пришвидшення робіт переважно застосовують метод укладання великих карт.

Лише за минулу добу, 22 березня, було відремонтовано близько 90 тис. м² дорожнього покриття. Роботи проводилися на 15 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. До відновлення було залучено 127 дорожніх бригад.

Найбільші обсяги робіт виконано на ключових магістралях: М-05 Київ - Одеса, М-06 Київ - Чоп, М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ та М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Станом на 23 березня ремонтні роботи продовжуються на основних дорогах державного значення по всій країні. До них планують залучити понад 1300 працівників.

Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і швидкісного режиму.

Нагадаємо, з 23 до 25 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонтні роботи. Фахівці КП "Київавтошляхміст" оновлюватимуть дорожнє покриття, а обмеження будуть поетапними.