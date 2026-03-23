В Києві частково обмежать рух на мостах і шляхопроводах через ремонт: що відомо
З 23 до 25 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонтні роботи. Фахівці КП “Київавтошляхміст” оновлюватимуть дорожнє покриття, а обмеження будуть поетапними.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Часткове обмеження руху у столиці
23 березня ремонт проходитиме на таких об’єктах:
- Північний міст;
- шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»;
- Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- міст через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
- естакада на вул. Жилянській;
- шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.
24 березня роботи триватимуть на:
- Північному мосту;
- Повітрофлотському шляхопроводі на просп. Повітряних Сил;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
- шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.
25 березня ремонтні роботи відбудуться на:
- мосту ім. Є.О. Патона;
- шляхопроводі на вул. Кіото;
- Північному мосту.
Комунальники просять водіїв враховувати обмеження при плануванні маршрутів та виборі часу поїздок.
Нагадаємо, на 15 міжнародних автошляхах, а також окремих ділянках доріг національного значення.триває поточний ремонт методом укладання великих карт. Найбільші обсяги відновлення виконали на трасах у напрямку Одеси, Чопа та Ягодина.