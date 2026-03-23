Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Києві частково обмежать рух на мостах і шляхопроводах через ремонт: що відомо

Київські мости та шляхопроводи частково перекриють на ремонт / КМДА

З 23 до 25 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонтні роботи. Фахівці КП “Київавтошляхміст” оновлюватимуть дорожнє покриття, а обмеження будуть поетапними. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Часткове обмеження руху у столиці

23 березня ремонт проходитиме на таких об’єктах:

  • Північний міст;
  • шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»;
  • Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
  • міст через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
  • естакада на вул. Жилянській;
  • шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

24 березня роботи триватимуть на:

  • Північному мосту;
  • Повітрофлотському шляхопроводі на просп. Повітряних Сил;
  • мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
  • шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

25 березня ремонтні роботи відбудуться на:

  • мосту ім. Є.О. Патона;
  • шляхопроводі на вул. Кіото;
  • Північному мосту.

Комунальники просять водіїв враховувати обмеження при плануванні маршрутів та виборі часу поїздок.

Нагадаємо, на 15 міжнародних автошляхах, а також окремих ділянках доріг національного значення.триває поточний ремонт методом укладання великих карт. Найбільші обсяги відновлення виконали на трасах у напрямку Одеси, Чопа та Ягодина.

Автор:
Ольга Опенько