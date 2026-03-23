В Києві частково обмежать рух на мостах і шляхопроводах через ремонт: що відомо

З 23 до 25 березня в Києві частково обмежать рух низкою мостів і шляхопроводів через ремонтні роботи. Фахівці КП “Київавтошляхміст” оновлюватимуть дорожнє покриття, а обмеження будуть поетапними.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Часткове обмеження руху у столиці

23 березня ремонт проходитиме на таких об’єктах:

Північний міст;

шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»;

Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

міст через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакада на вул. Жилянській;

шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

24 березня роботи триватимуть на:

Північному мосту;

Повітрофлотському шляхопроводі на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

25 березня ремонтні роботи відбудуться на:

мосту ім. Є.О. Патона;

шляхопроводі на вул. Кіото;

Північному мосту.

Комунальники просять водіїв враховувати обмеження при плануванні маршрутів та виборі часу поїздок.

Нагадаємо, на 15 міжнародних автошляхах, а також окремих ділянках доріг національного значення.триває поточний ремонт методом укладання великих карт. Найбільші обсяги відновлення виконали на трасах у напрямку Одеси, Чопа та Ягодина.