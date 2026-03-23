В Киеве частично ограничат движение на мостах и путепроводах из-за ремонта: что известно

Киевские мосты и путепроводы частично перекроют на ремонт / КГГА

С 23 по 25 марта в Киеве частично ограничат движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонтных работ. Специалисты КП "Киевавтодормост" будут обновлять дорожное покрытие, а ограничения будут поэтапными.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Частичное ограничение движения в столице

23 марта ремонт будет проходить на следующих объектах:

  • Северный мост;
  • путепровод на ул. Николая Василенко возле станции метро "Берестейская";
  • Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;
  • мост через г. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
  • эстакада на ул. Жилянский;
  • путепровод через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

24 марта работы будут продолжаться на:

  • Северный мост;
  • Воздухофлотском путепроводе по просп. Воздушных сил;
  • моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
  • путепроводе через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

25 марта ремонтные работы состоятся на:

  • мосту им. Е.А. Патона;
  • путепровод на ул. Киото;
  • Северный мост.

Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов и выборе времени поездок.

Напомним, на 15 международных дорогах, а также отдельных участках дорог национального значения. продолжается текущий ремонт методом укладки больших карт. Наибольшие объемы восстановления были выполнены на трассах в направлении Одессы, Чопа и Ягодина.

Автор:
Ольга Опенько