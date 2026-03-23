В Киеве частично ограничат движение на мостах и путепроводах из-за ремонта: что известно
С 23 по 25 марта в Киеве частично ограничат движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонтных работ. Специалисты КП "Киевавтодормост" будут обновлять дорожное покрытие, а ограничения будут поэтапными.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Частичное ограничение движения в столице
23 марта ремонт будет проходить на следующих объектах:
- Северный мост;
- путепровод на ул. Николая Василенко возле станции метро "Берестейская";
- Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;
- мост через г. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
- эстакада на ул. Жилянский;
- путепровод через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.
24 марта работы будут продолжаться на:
- Северный мост;
- Воздухофлотском путепроводе по просп. Воздушных сил;
- моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;
- путепроводе через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.
25 марта ремонтные работы состоятся на:
- мосту им. Е.А. Патона;
- путепровод на ул. Киото;
- Северный мост.
Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов и выборе времени поездок.
Напомним, на 15 международных дорогах, а также отдельных участках дорог национального значения. продолжается текущий ремонт методом укладки больших карт. Наибольшие объемы восстановления были выполнены на трассах в направлении Одессы, Чопа и Ягодина.