В Киеве частично ограничат движение на мостах и путепроводах из-за ремонта: что известно

С 23 по 25 марта в Киеве частично ограничат движение рядом мостов и путепроводов из-за ремонтных работ. Специалисты КП "Киевавтодормост" будут обновлять дорожное покрытие, а ограничения будут поэтапными.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Частичное ограничение движения в столице

23 марта ремонт будет проходить на следующих объектах:

Северный мост;

путепровод на ул. Николая Василенко возле станции метро "Берестейская";

Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил;

мост через г. Лыбидь на просп. Воздушных сил;

эстакада на ул. Жилянский;

путепровод через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

24 марта работы будут продолжаться на:

Северный мост;

Воздухофлотском путепроводе по просп. Воздушных сил;

моста через р. Лыбидь на просп. Воздушных сил;

путепроводе через просп. Берестейский по просп. Воздушные силы.

25 марта ремонтные работы состоятся на:

мосту им. Е.А. Патона;

путепровод на ул. Киото;

Северный мост.

Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов и выборе времени поездок.

Напомним, на 15 международных дорогах, а также отдельных участках дорог национального значения. продолжается текущий ремонт методом укладки больших карт. Наибольшие объемы восстановления были выполнены на трассах в направлении Одессы, Чопа и Ягодина.