В Украине запустили первый полный онлайн-сервис покупки авто

В Украине запустили первый полный онлайн-сервис покупки авто / Дія

В Украине впервые заработал сервис, позволяющий полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн – от выбора модели до заключения договора. Подходящую возможность запустила платформа UDRIVE.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Ключевым элементом сервиса является использование "Дія.Підпис", имеющее такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Благодаря этому соглашение можно заключить дистанционно без посещения автосалона или подписания бумажных документов.

Процесс покупки предполагает несколько этапов: выбор автомобиля от официального дилера на сайте, авторизацию и заключение договора онлайн, оплату через банк и последующее получение авто в удобное для клиента время.

Запуск такого сервиса должен упростить процесс покупки автомобиля, сократить время оформления сделки и минимизировать необходимость физического присутствия. Онлайн-формат также позволяет покупателям полностью контролировать все этапы покупки в одной цифровой среде.

Расширение использования электронных сервисов, в частности, экосистемы "Дія", является частью более широкого процесса цифровизации государственных и бизнес-услуг в Украине.

Добавим, Кабинет министров разрешил запуск ряда новых водительских услуг в приложении "Дія". Украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн, полностью избегая необходимости посещать Сервисные центры МВД.

Автор:
Татьяна Гойденко