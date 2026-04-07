- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине запустили первый полный онлайн-сервис покупки авто
В Украине впервые заработал сервис, позволяющий полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн – от выбора модели до заключения договора. Подходящую возможность запустила платформа UDRIVE.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Ключевым элементом сервиса является использование "Дія.Підпис", имеющее такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Благодаря этому соглашение можно заключить дистанционно без посещения автосалона или подписания бумажных документов.
Процесс покупки предполагает несколько этапов: выбор автомобиля от официального дилера на сайте, авторизацию и заключение договора онлайн, оплату через банк и последующее получение авто в удобное для клиента время.
Запуск такого сервиса должен упростить процесс покупки автомобиля, сократить время оформления сделки и минимизировать необходимость физического присутствия. Онлайн-формат также позволяет покупателям полностью контролировать все этапы покупки в одной цифровой среде.
Расширение использования электронных сервисов, в частности, экосистемы "Дія", является частью более широкого процесса цифровизации государственных и бизнес-услуг в Украине.
Добавим, Кабинет министров разрешил запуск ряда новых водительских услуг в приложении "Дія". Украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн, полностью избегая необходимости посещать Сервисные центры МВД.