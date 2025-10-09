Запланована подія 2

Уряд дозволив запуск нових послуг для водіїв у "Дії": про що йдеться

водій
Українці отримуватимуть нові водійські послуги онлайн / Depositphotos

Кабінет міністрів дозволив запуск низки нових водійських послуг у застосунку “Дія”. Українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн, повністю уникаючи необхідності відвідувати Сервісні центри МВС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Раніше, щоб залишити номерний знак на зберігання після перереєстрації автомобіля або заміни техпаспорта, водіям доводилося особисто їхати до Сервісного центру МВС. Нова послуга дозволить робити це повністю через "Дію".  

Що ще з’явиться для водіїв у "Дії"

  • Перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну.
  • Бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого «запасу» для нового авто.

Повідомлення про точну дату запуску цих послуг з'явиться найближчим часом, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто.Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків. 

Додамо, в Україні активно працюють над диджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія". 

Автор:
Тетяна Бесараб