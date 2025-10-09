Правительство разрешило запуск новых услуг для водителей в "Дії": о чем идет речь

Кабинет министров разрешил запуск ряда новых водительских услуг в приложении "Дія". Украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн, полностью избегая необходимости посещать Сервисные центры МВД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

Раньше, чтобы оставить номерной знак на хранение после перерегистрации автомобиля или замены техпаспорта, водителям приходилось лично ехать в Сервисный центр МВД. Новая услуга позволит делать это полностью через "Дію".

Что еще появится для водителей в "Дії"

Просмотр сохраненных номерных знаков, замена способа хранения и продления срока.

Бронирование номеров и выбор нужной комбинации из своего запаса для нового авто.

Сообщения о точной дате запуска этих услуг появится в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дії" по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".