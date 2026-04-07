В Україні запустили перший повний онлайн-сервіс купівлі авто

В Україні вперше запрацював сервіс, який дозволяє повністю оформити купівлю нового автомобіля онлайн — від вибору моделі до підписання договору. Відповідну можливість запустила платформа UDRIVE.

Ключовим елементом сервісу є використання "Дія.Підпис", що має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис. Завдяки цьому угоду можна укласти дистанційно — без відвідування автосалону чи підписання паперових документів.

Процес купівлі передбачає кілька етапів: вибір автомобіля від офіційного дилера на сайті, авторизацію та підписання договору онлайн, оплату через банк і подальше отримання авто у зручний для клієнта час.

Запуск такого сервісу має спростити процес придбання автомобіля, скоротити час оформлення угоди та мінімізувати необхідність фізичної присутності. Онлайн-формат також дозволяє покупцям повністю контролювати всі етапи купівлі в одному цифровому середовищі.

Розширення використання електронних сервісів, зокрема екосистеми "Дія", є частиною ширшого процесу цифровізації державних і бізнес-послуг в Україні.

Додамо, Кабінет міністрів дозволив запуск низки нових водійських послуг у застосунку “Дія”. Українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн, повністю уникаючи необхідності відвідувати Сервісні центри МВС.