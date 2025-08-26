Шеринг техпаспорту на авто у Дії - як це зробити?

Передача права керування автомобілем через застосунок: покрокова інструкція та нюанси Шеринг авто в Дії стає все більш популярним серед українських водіїв. Ця функція дозволяє передати право керування автомобілем іншій особі без фізичного передавання документів. На порталі Delo.ua детально розбираємо, як скористатися цією послугою, що потрібно знати про обмеження та переваги цифрового шерингу.

Що таке шеринг авто в Дії

Шеринг авто – це можливість поділитися техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, формально – належним користувачем, через застосунок "Дія". Завдяки цій функції власник може дистанційно надати доступ до електронної версії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Ця послуга особливо актуальна для сімейних пар, коли один з подружжя користується автомобілем, зареєстрованим на іншого, або для випадків, коли потрібно передати право керування родичам чи довіреним особам на певний період.

Переваги цифрового шерингу

Основна перевага шерингу через Дію полягає у швидкості та зручності оформлення. Немає потреби відвідувати сервісні центри МВС, стояти в чергах або заповнювати паперові документи. Вся процедура займає кілька хвилин і виконується дистанційно.

Крім того, цифровий шеринг автоматично фіксує період користування та відповідальність за порушення ПДР. За правопорушення на дорозі повинен відповідати той, хто керує за кермом, а не власник транспортного засобу, що робить систему більш справедливою та прозорою.

Покрокова інструкція для власника авто

Процес створення шерингу складається з декількох простих кроків, які можна виконати безпосередньо в мобільному застосунку Дія.

Крок 1: Відкрийте розділ послуг

Для шерингу авто встановіть застосунок, авторизуйтеся та перейдіть у Послуги — Шеринг авто. У цьому розділі ви знайдете всі необхідні інструменти для управління доступом до ваших транспортних засобів.

Крок 2: Оберіть автомобіль

Якщо у вас зареєстровано кілька транспортних засобів, оберіть той, техпаспортом якого хочете поділитися. Система відобразить всі автомобілі, власником яких ви є згідно з державними реєстрами.

Крок 3: Введіть дані користувача

Вкажіть ПІБ та номер телефону особи, якій надаєте доступ до техпаспорта. Важливо переконатися в правильності введених даних, оскільки саме ця особа буде нести відповідальність за порушення під час керування вашим автомобілем.

Крок 4: Встановіть термін дії

Визначте період, на який надається доступ. Це може бути конкретна дата або необмежений термін. Рекомендується встановлювати чіткі терміни для кращого контролю над використанням автомобіля.

Крок 5: Підтвердіть операцію

Після введення всіх даних підтвердіть створення шерингу. Система автоматично надішле повідомлення особі, яка отримує доступ до техпаспорта.

Інструкція для одержувача доступу

Особа, яка отримує доступ до техпаспорта, також повинна виконати кілька дій для активації шерингу.

Підтвердження в Дії

Після того, як власник створив шеринг, на телефон одержувача надходить повідомлення з пропозицією підтвердити доступ. Необхідно відкрити застосунок Дія і підтвердити отримання права керування автомобілем.

Активація техпаспорта

Після підтвердження в розділі "Документи" з'явиться електронний техпаспорт переданого автомобіля. Цей документ має повну юридичну силу і може використовуватися при спілкуванні з поліцією або іншими службами.

Відповідальність користувача

Важливо розуміти, що з моменту активації шерингу вся відповідальність за порушення ПДР переходить до належного користувача. Всі штрафи, зафіксовані камерами відеоспостереження, будуть надсилатися йому, а не власнику автомобіля.

Обмеження та особливості

Шеринг авто в Дії має певні обмеження, які важливо враховувати при використанні цієї послуги.

Один користувач на авто

На один автомобіль можна оформити шеринг лише для однієї особи одночасно. Якщо потрібно передати доступ іншому користувачу, спочатку необхідно скасувати поточний шеринг.

Територіальні обмеження

Електронний техпаспорт через шеринг діє на всій території України. При виїзді за кордон може знадобитися фізичний документ або додаткові дозволи від власника.

Вимоги до користувача

Особа, яка отримує доступ до техпаспорта, повинна мати чинні водійські права відповідної категорії. Система не перевіряє наявність прав автоматично, тому відповідальність за цю вимогу лежить на власнику авто.

Скасування шерингу

У застосунку Дія можна скасувати шеринг авто. Послугою можуть скористатися як власник транспортного засобу, так і належний користувач. Це надає гнучкість в управлінні доступом і дозволяє швидко реагувати на зміну обставин.

Ініціатива власника

Власник автомобіля може в будь-який момент скасувати шеринг через той же розділ "Послуги" в застосунку Дія. Після скасування доступ до техпаспорта у належного користувача автоматично припиняється.

Відмова користувача

Належний користувач також може відмовитися від доступу до техпаспорта, якщо більше не планує керувати цим автомобілем. Це особливо актуально при завершенні тимчасового користування транспортним засобом.

Безпека та рекомендації

При використанні шерингу варто дотримуватися певних правил безпеки та обережності.

Довіра як основа

Надавайте доступ до техпаспорта лише перевіреним та надійним особам. Пам'ятайте, що з юридичної точки зору ця особа стає повноправним користувачем вашого автомобіля.

Страхування

Переконайтеся, що в полісі ОСЦПВ або КАСКО врахована можливість керування автомобілем іншими особами. Деякі страхові компанії можуть вимагати внесення змін до договору.

Регулярний контроль

Періодично перевіряйте активні шеринги в застосунку Дія. Це допоможе уникнути ситуацій, коли доступ до техпаспорта залишається активним після припинення фактичного користування автомобілем.

Популярність послуги

Шерингом авто через «Дію» вже скористалися 200 тисяч разів, що свідчить про високу затребуваність цієї функції серед українських водіїв. Послуга особливо популярна в міських сім'ях та серед осіб, які тимчасово передають автомобіль родичам або друзям.

Майбутні перспективи

Команда Мінцифри продовжує розвивати автомобільні сервіси в застосунку Дія. Планується додавання нових функцій, які зроблять цифрове управління автомобільними документами ще більш зручним та функціональним.

Серед потенційних нововведень розглядається можливість множинного шерингу, коли один автомобіль можна буде передавати кільком користувачам одночасно з різними рівнями доступу.

Шеринг техпаспорту в Дії – це зручний та сучасний спосіб передачі права керування автомобілем без бюрократичних процедур. Послуга надається безоплатно та виконується протягом одного робочого дня, що робить її доступною для всіх категорій користувачів.

Головне – пам'ятати про відповідальність та довіру при наданні доступу до ваших документів. Правильне використання цифрового шерингу може значно спростити повсякденне життя автовласників та зробити користування автомобілем більш гнучким і зручним.