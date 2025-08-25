Як зареєструвати автомобіль через Дію?

Реєстрація автомобіля через застосунок "Дія" революціонізувала процедуру постановки транспортних засобів на облік в Україні. Як швидко та без черг оформити всі необхідні документи, які папери потрібно підготувати і скільки часу займає весь процес? Детальна покрокова інструкція від експертів порталу Delo.ua . Цифровізація державних послуг кардинально змінила підхід до реєстрації автомобілів в Україні. Те, що раніше вимагало кількох візитів до РАЦ МВС та багатогодинного стояння в чергах, тепер можна зробити за 15-20 хвилин через смартфон. Понад 60% українських автовласників вже скористалися цією зручною послугою, заощадивши час та нерви.

Переваги реєстрації автомобіля через Дію

Електронна реєстрація транспортних засобів через національний цифровий застосунок має суттєві переваги порівняно з традиційним способом оформлення документів. Система працює цілодобово та доступна з будь-якої точки України.

Основні переваги цифрової реєстрації:

економія часу – процедура займає 15-30 хвилин замість кількох годин;

відсутність черг – послуга доступна 24/7 без вихідних;

прозорість процесу – всі етапи відображаються в режимі реального часу;

зручність – реєстрація з будь-якого місця через смартфон;

безпека – захищені канали передачі даних та електронний підпис.

Київські автовласники найактивніше використовують цифрову реєстрацію – понад 75% нових авто в столиці оформляються через Дію. Це дозволило суттєво розвантажити РАЦ МВС та покращити якість обслуговування тих, хто надає перевагу традиційному способу.

Мешканці віддалених населених пунктів отримали особливі переваги від цифровізації. Тепер не потрібно їхати в обласний центр для реєстрації авто – всі процедури доступні онлайн з подальшим отриманням номерних знаків поштою.

Покрокова інструкція реєстрації через Дію

Процес реєстрації автомобіля через застосунок Дія складається з кількох логічних етапів, кожен з яких має свої особливості та вимоги. Дотримання правильної послідовності дій забезпечує швидке та безпроблемне оформлення.

Покрокова інструкція реєстрації:

Завантажити застосунок Дія та пройти авторизацію через BankID або електронний підпис; Обрати послугу "Реєстрація транспортного засобу" в розділі "Авто"; Завантажити документи – техпаспорт, договір купівлі-продажу, поліс ОСЦПВ; Заповнити заяву з персональними даними та інформацією про авто; Сплатити державне мито через вбудовану платіжну систему; Отримати підтвердження про прийом документів та номер заяви; Очікувати розгляд (до 10 робочих днів) та отримати готові документи.

Етап завантаження документів вимагає особливої уваги до якості фотографій. Всі документи повинні бути сфотографовані при хорошому освітленні, без відблисків та з чіткою видимістю всього тексту.

Заповнення заяви включає вказівку VIN-коду автомобіля, його технічних характеристик та бажаного регіону реєстрації. Система автоматично перевіряє коректність введених даних та попереджає про можливі помилки.

Необхідні документи та вимоги

Для успішної реєстрації автомобіля через Дію потрібно підготувати повний комплект документів у цифровому форматі. Якість сканів і фотографій напряму впливає на швидкість обробки заяви.

Обов'язковий пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картка;

техпаспорт автомобіля (свідоцтво про реєстрацію);

договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує право власності;

довідка про зняття з обліку (для вживаних авто);

поліс ОСЦПВ (обов'язкове страхування);

сертифікат відповідності або декларація (для імпортних авто).

Техпаспорт автомобіля повинен бути чинним та містити всі необхідні відмітки попереднього власника. Документ фотографується з обох сторін з високою роздільністю для автоматичного розпізнавання тексту системою.

Договір купівлі-продажу може бути оформлений як в письмовій формі, так і електронно через Дію. Електронний варіант автоматично інтегрується з системою реєстрації, що прискорює обробку заяви.

Особливості реєстрації різних категорій автомобілів

Система Дія підтримує реєстрацію всіх категорій транспортних засобів, але кожна має свої специфічні особливості та додаткові вимоги. Розуміння цих нюансів допомагає уникнути затримок у обробці документів.

Категорії транспортних засобів та їх особливості:

легкові автомобілі – стандартна процедура без додаткових вимог;

вантажні авто – необхідна додаткова перевірка екологічних норм;

мотоцикли – спрощена процедура з мінімальним пакетом документів;

автобуси – потрібен сертифікат придатності до перевезення пасажирів;

електромобілі – пільговий порядок реєстрації та зелені номери.

Імпортні автомобілі вимагають додаткового підтвердження сплати митних зборів та відповідності екологічним стандартам. Система автоматично перевіряє наявність авто в базі розшуку Інтерполу.

Електромобілі та гібриди мають спеціальну процедуру оформлення з можливістю отримання зелених номерних знаків. Це надає додаткові привілеї в деяких містах України щодо паркування та проїзду.

Вартість та способи оплати

Реєстрація автомобіля через Дію вимагає сплати державного мита, розмір якого залежить від категорії транспортного засобу та типу операції. Система підтримує всі популярні способи електронної оплати.

Розміри державного мита:

первинна реєстрація легкового авто – 206 грн;

зміна власника вживаного автомобіля – 154 грн;

видача дубліката техпаспорта – 103 грн;

зміна реєстраційних даних – 77 грн;

зняття з обліку – безкоштовно.

Додаткові витрати можуть включати вартість поліса ОСЦПВ (від 800 грн), технічного огляду (600-1200 грн для різних категорій) та доставки номерних знаків поштою (50-100 грн залежно від регіону).

Способи оплати включають картки Visa/MasterCard, Apple Pay, Google Pay, інтернет-банкінг та мобільні додатки банків. Система зберігає чеки про оплату в електронному вигляді для звітності.

Терміни розгляду та отримання документів

Час обробки заяви на реєстрацію автомобіля через Дію залежить від складності випадку та завантаженості системи. У більшості cases процедура займає значно менше максимально дозволеного терміну.

Терміни розгляду заяв:

стандартні випадки – 1-3 робочі дні;

складні випадки – 5-7 робочих днів;

максимальний термін – 10 робочих днів згідно законодавства;

терміновий розгляд – до 24 годин (за додаткову плату);

відмова – повідомлення протягом 3 робочих днів з поясненням причин.

Готові документи можна отримати кількома способами: завантажити електронну версію в застосунку Дія, отримати поштою за вказаною адресою або забрати особисто в найближчому РАЦ МВС.

Номерні знаки виготовляються після схвалення заяви та доставляються протягом 5-7 робочих днів. Можлива термінова доставка протягом 2-3 днів за додаткову плату 200-300 грн.