Мадяр заявил, что окружению Орбана не дали вывести миллиарды из Венгрии за границу

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Налоговая служба Венгрии заблокировали переводы средств за границу людьми, связанными с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном, который вскоре покинет пост.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил лидер партии "Тиса" и будущий премьер Венгрии Петер Мадяр, сообщает Reuters.

По его словам, речь идет о блокировании нескольких переводов на миллиарды форинтов из-за подозрения в отмывании денег, связанных с Анталом Роганом — давним соратником Орбана и одним из главных деятелей партии "Фидес".

Reuters отмечает, что доказательств Мадяр не предоставил, а связаться с самим Роганом агентству не удалось.

Полиция Венгрии в ответ на запрос агентства сослалась на заявление на своем сайте, в котором говорится о расследовании подозрения в сокрытии незаконно приобретенных средств или других активов. Однако никаких фамилий подозреваемых в заявлении не называлось.

Мадяр также сообщил о замораживании банковских счетов «нескольких подставных лиц», связанных с правительством Орбана, которое вскоре уйдет в отставку. Он не назвал имена владельцев замороженных счетов.

54-летний Антал Роган был одним из ближайших помощников Виктора Орбана на протяжении всего его пребывания в должности премьер-министра Венгрии.

Ранее Мадяр утверждал, что окружение Орбана начало вывод капиталов за границу и распродажу активов, переводя десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны.

Кроме того, политик отметил, что часть олигархических семей уже покинула Венгрию, а другие готовятся к отъезду.

Мадяр считает, что продажа активов и выезд людей из близкого окружения властей могут быть связаны с предстоящими расследованиями и политической нестабильностью в стране.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной   "Тысе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

Мадяр официально возглавит новое правительство Венгрии 9 мая.

Смена власти в Венгрии позволила Европейскому Союзу одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.

Автор:
Светлана Манько