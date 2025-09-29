Минюст хочет конфисковать акции "Кировоградского рудоуправления" у российского бизнесмена

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск к российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. В рамках иска Минюст просит взыскать в доход государства 52,7% акций АО Кировоградское рудоуправление.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Иск Минюста к Сергею Кабаргину

26 сентября 2025 Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении к Кабаргину Сергея Леонидовича санкций в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Кабаргин – российский предприниматель, совладелец холдинга "Титан-2", осуществляющий строительство объектов в сфере атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Холдинг является стратегическим партнером российской государственной корпорации по атомной энергии Росатом и выступает генеральным подрядчиком при строительстве новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2 и Курской АЭС-2.

Министерство юстиции просит взыскать в пользу государства 52,76% от общего количества акций АО "Кировоградское рудоуправление".

О предприятии

АО «Кировоградское рудоуправление» было основано в 1935 году для снабжения металлургических предприятий огнеупорным сырьем. Компания имеет разрешение на пользование недрами и специализируется на добыче вторичного каолина, используя Обозновское месторождение как основную сырьевую базу.

Каолин – это естественный белый глинистый минерал, который относится к полезным ископаемым общегосударственного значения. Он имеет широкий спектр применения: в производстве огнеупорных изделий, керамики (фарфор, фаянс, плитка, сантехника), нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в производстве косметики, резиновых изделий, цемента и для очистки воды.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза одобрили 18 пакет санкций против России. ЕС продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".