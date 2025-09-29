Мін’юст хоче конфіскувати акції "Кіровоградського рудоуправління" у російського бізнесмена

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. У межах позову Мін’юст просить стягнути в дохід держави 52,7% акцій АТ “Кіровоградське рудоуправління”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

Позов Мін’юсту до Сергія Кабаргіна

26 вересня 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до Кабаргіна Сергія Леонідовича санкцій відповідно до пункту 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Кабаргін – російський підприємець, співвласник холдингу "Титан-2", який здійснює будівництво об’єктів у сфері атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості. Холдинг є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" та виступає генеральним підрядником при будівництві нових енергоблоків Ленінградської АЕС-2 і Курської АЕС-2.

Міністерство юстиції України просить стягнути на користь держави 52,76 % від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління".

Про підприємство

АТ "Кіровоградське рудоуправлінн"» було засноване у 1935 році для постачання металургійних підприємств вогнетривкою сировиною. Компанія має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинного каоліну, використовуючи Обознівське родовище як основну сировинну базу.

Каолін – це природний білий глинистий мінерал, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Він має широкий спектр застосування: у виробництві вогнетривких виробів, кераміки (фарфор, фаянс, плитка, сантехніка), у нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, а також у виробництві косметики, гумових виробів, цементу та для очищення води.

Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. ЄС продовжив скорочувати військовий бюджет Кремля, обмеживши пересування 105 кораблів "тіньового флоту РФ".