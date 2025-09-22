Україна запровадила нові санкції: у списку – ексвласник збанкрутілого Дельта Банку

Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО, спрямовані проти чиновників у тимчасово окупованому Криму, пропагандистів, а також проросійських діячів із Молдови. До санкційного списку потрапив також Микола Лагун - колишній власник збанкрутілого Дельта Банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ

Загалом санкції стосуються 83 людей та 13 компаній. Зокрема, обмеження застосували проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії.

Серед них — Василе Боля, який популяризує зовнішню політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.

Крім того, у санкційний список включили шістьох пропагандистів, серед яких блогер Олександр Роджерс, що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України.

До санкційного списку потрапив також громадянин України - блогер Всеволод Філімоненко.

Санкції також застосували проти сенаторки РФ Катерини Мізуліної — однієї з авторок репресивних законів і прихильниці російського вторгнення в Україну.

Ще одне санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму та представники російської судової влади на півострові. Зокрема, так званої міністерки освіти Валентини Лаврик та суддів Василя Злотнікова і Дениса Ізотенка.

Санкції проти колишнього власника Дельта Банку

У додатку до указу президента№694/2025 зазначається, що до санкційного списку потрапив також Микола Лагун - колишній власник збанкрутілого Дельта Банку.

Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань, обмеження участі у приватизації, заборону здійснення публічних закупівель, обмеження статутного капіталу, заборону на укладання будь-яких договорів, а також правочинів щодо цінних паперів, заборону виплати дивідендів та інших платежів на користь санкційної особи.

Наразі в Україні відкрито декілька кримінальних проваджень проти Лагуна. Йдеться про видачу кредиту підконтрольній компанії-нерезиденту, через що з банку "витікло" 897 мільйонів гривень, а також про приховування банкіром іноземного доходу в 153,5 мільйона гривень в 2015 році та, відповідно, несплату з них податків.

Також Лагуна звинувачують у привласненні понад 250 мільйонів гривень фінустанови.

Сам Дельта Банк, зазначимо, було визнано неплатоспроможним ще у березні 2015 року (на той момент це був 4-й за розміром активів банк в Україні). Відразу після цього Лагун втік з України. В жовтні того ж року фінустанову було вирішено ліквідувати. Втім, ця процедура наразі так і не завершена. Лагун же повернувся до України навесні 2020 року, але в жовтні 2021-го отримав підозру в розкраданні більше 1 мільярда гривень. Спочатку його відправили під домашній арешт, однак згодом суд відпустив Лагуна під особисте зобов'язання.