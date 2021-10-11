Экс-владельцу Дельта Банка Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн

Следователи полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 11 октября сообщили бывшему владельцу ликвидируемого Дельта Банка Николаю Лагуну, возглавлявшему также наблюдательный совет этого финучреждения, о подозрении в растрате имущества и средств на 1 млрд грн. Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также подозрения получили, по ее словам, два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил — "выгодную" сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета", — написала Венедиктова.

При этом покупателем долговых обязательств, по данным следствия, стала финансовая компания, основанная самим владельцем Дельта Банка и директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

"В этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Ничтожность большинства подобных сделок установлена ​​судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства", — добавила она.

Также о непосредственном хищении средств, по словам генпрокурора, свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых была завышена более чем в 100 раз.

"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", — указала Венедиктова.

Она сообщила, что в рамках данного дела с целью возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов на счету главы совета директоров Дельта Банка в одном из швейцарских банков.

Прокуроры также вручили владельцу Дельта Банка ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Отметим, что, по данным Национального банка Украины, на момент введения в Дельта Банке временной администрации 3 марта 2015 года главой его набсовета был Лагун, а главой правления (совета директоров) — Елена Попова, у которой было два первых заместителя и еще семь заместителей.

Напомним, что в августе прошлого года Лагуну сообщили о подозрении в неуплате 30 млн грн налогов с иностранного дохода.