Суд оставил в силе договор поручительства Лагуна по долгам Дельта Банка на 4,5 млрд грн

Бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по миллиардным долговым обязательствам перед Ощадбанком.

Об этом сообщает Finbalance.

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В частности, Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Лагуна и оставил без изменений решение Хозсуда Киева, которым жалобщику тоже было отказано в удовлетворении иска к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства.

Известно, что в 2017 году Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по иску Ощадбанка к Лагуну и оставил в силе решение первых двух инстанций, согласно которым с Лагуна как с поручителя по обязательствам Дельта Банка по договорам о корсчетах должно быть взыскано $111,8 млн, 12,45 млн евро и 948 млн грн долга.

Лагун свой иск обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях".

При этом истец ссылался на аннексию Россией Крыма, конфискации российской оккупационной администрацией всего недвижимого и движимого имущества Дельта Банка на полуострове, запрет НБУ осуществлять деятельность на соответствующей территории, а также события, связанные с политическим и финансовым кризисом, военными действиями на Востоке Украины, что привело к оттоку денег, размещенных на счетах физических и юридических лиц, и повлияло на финансовое состояние банка.

Однако суды пришли к выводу, что указанные события "не являются тяжелыми обстоятельствами… поскольку такие обстоятельства не являются исключительными именно в отношении истца (так как касаются и других субъектов хозяйствования на территории Украины)".

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В свою очередь Ощадбанк в ходе судебного процесса замечал, что с момента принятия судом решения о взыскании с поручителя задолженности по договору поручительства к этому времени в пользу госбанка "не поступило никаких денег в счет погашения долга".

Ранее Нацполиция обнародовала повестку о вызове бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна на 26 августа для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве (№12015160160000210 от 3 марта 2015 года), допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 11 июля 2018 года, расследование уголовного производства №12015160160000210 осуществлялось в том числе "По фактам покушения на завладение неустановленными лицами земельным участком, владельцем которой является ООО "Ильичевский зерновой порт", завладения должностными лицами ОАО "Ильичевский масложировой комбинат" путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АО "Дельта Банк" в особо крупных размерах и злоупотребление своим служебным положением должностными лицами ООО "Ильичевский зерновой порт" и ООО "Стройбуд Ильичевск", которые, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками ПАО "Дельта Банк" с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в ПАО "Дельта Банк" на залоговое имущество, предоставили фиктивные договоры переуступки долга".

По данным ФГВФЛ, к началу 2020 года долг Дельта Банка перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ — около 5 млрд грн (по рефинансу).

ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимым оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" (94,27 млрд грн).