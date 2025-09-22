Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина ввела новые санкции: в списке – экс-владелец обанкротившегося Дельта Банка

Николай Лагун
Николай Лагун. Фото: depo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО, направленные против чиновников во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. В санкционный список попал также Николай Лагун — бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается   на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против пропагандистов и бизнесменов из РФ

В целом санкции касаются 83 человек и 13 компаний. В частности, ограничения применили против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, продвигающих пророссийские нарративы и оправдывающих агрессию России.

Среди них — Василий Боля, популяризирующий внешнюю политику РФ в медиа, и возглавляющий Дмитрий Константинов   Народное собрание Гагаузии   и открыто повторяет тезисы русской пропаганды.

Кроме того, в санкционный список включили шесть пропагандистов, среди которых блогер Александр Роджерс, публично отрицавший существование Украины, призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

В санкционный список попал также гражданин Украины – блогер Всеволод Филимоненко.

Санкции также применили против сенаторки РФ Екатерины Мизулиной — одного из авторов репрессивных законов и сторонниц российского вторжения в Украину.

Еще одно санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма и представители российской судебной власти на полуострове. В частности, так называемого министерка образования Валентины Лаврик и судей Василия Злотникова и Дениса Изотенко.

Санкции против бывшего владельца Дельта Банка

В приложении к указу президента №694/2025 отмечается, что в санкционный список попал также Николай Лагун – бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка.

Фото 2 — Украина ввела новые санкции: в списке – экс-владелец обанкротившегося Дельта Банка

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств, ограничение участия в приватизации, запрет осуществления публичных закупок, ограничение уставного капитала, запрет на заключение любых договоров, а также сделок по ценным бумагам, запрет выплаты дивидендов и других платежей.

Сейчас в Украине открыто несколько уголовных производств против Лагуна. Речь идет о выдаче кредита подконтрольной компании-нерезиденту, из-за чего из банка "утекло" 897 миллионов гривен, а также о сокрытии банкиром иностранного дохода в 153,5 миллиона гривен в 2015 году и, соответственно, неуплате с них налогов.

Также Лагуна обвиняют в присвоении более 250 миллионов гривен финучреждения.

Сам Дельта Банк, отметим, был признан неплатежеспособным еще в марте 2015 года (на тот момент это был 4-й по размеру активов банк в Украине). Сразу после этого Лагун скрылся из Украины. В октябре того же года финучреждение было решено ликвидировать. Впрочем, эта процедура пока так и не завершена. Лагун вернулся в Украину весной 2020 года, но в октябре 2021-го получил подозрение в хищении более 1 миллиарда гривен. Сначала он был отправлен под домашний арест, однако впоследствии суд отпустил Лагуна под личное обязательство.

Автор:
Светлана Манько