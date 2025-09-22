Украина ввела новые санкции: в списке – экс-владелец обанкротившегося Дельта Банка

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО, направленные против чиновников во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. В санкционный список попал также Николай Лагун — бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против пропагандистов и бизнесменов из РФ

В целом санкции касаются 83 человек и 13 компаний. В частности, ограничения применили против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, продвигающих пророссийские нарративы и оправдывающих агрессию России.

Среди них — Василий Боля, популяризирующий внешнюю политику РФ в медиа, и возглавляющий Дмитрий Константинов Народное собрание Гагаузии и открыто повторяет тезисы русской пропаганды.

Кроме того, в санкционный список включили шесть пропагандистов, среди которых блогер Александр Роджерс, публично отрицавший существование Украины, призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

В санкционный список попал также гражданин Украины – блогер Всеволод Филимоненко.

Санкции также применили против сенаторки РФ Екатерины Мизулиной — одного из авторов репрессивных законов и сторонниц российского вторжения в Украину.

Еще одно санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма и представители российской судебной власти на полуострове. В частности, так называемого министерка образования Валентины Лаврик и судей Василия Злотникова и Дениса Изотенко.

Санкции против бывшего владельца Дельта Банка

В приложении к указу президента №694/2025 отмечается, что в санкционный список попал также Николай Лагун – бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств, ограничение участия в приватизации, запрет осуществления публичных закупок, ограничение уставного капитала, запрет на заключение любых договоров, а также сделок по ценным бумагам, запрет выплаты дивидендов и других платежей.

Сейчас в Украине открыто несколько уголовных производств против Лагуна. Речь идет о выдаче кредита подконтрольной компании-нерезиденту, из-за чего из банка "утекло" 897 миллионов гривен, а также о сокрытии банкиром иностранного дохода в 153,5 миллиона гривен в 2015 году и, соответственно, неуплате с них налогов.

Также Лагуна обвиняют в присвоении более 250 миллионов гривен финучреждения.

Сам Дельта Банк, отметим, был признан неплатежеспособным еще в марте 2015 года (на тот момент это был 4-й по размеру активов банк в Украине). Сразу после этого Лагун скрылся из Украины. В октябре того же года финучреждение было решено ликвидировать. Впрочем, эта процедура пока так и не завершена. Лагун вернулся в Украину весной 2020 года, но в октябре 2021-го получил подозрение в хищении более 1 миллиарда гривен. Сначала он был отправлен под домашний арест, однако впоследствии суд отпустил Лагуна под личное обязательство.