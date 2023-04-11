В суд передали два дела против экс-владельца Дельта Банка Лагуна: в чем его обвиняют

Управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции завершило расследование по двум уголовным производствам против бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна, оба они переданы в суд.

Как отмечают в полиции, в ходе следствия было установлено, что бывший собственник банка, одновременно занимая должность председателя наблюдательного совета, а также председателя общего собрания акционеров, в определенных уставом случаях имел возможность единолично решать важнейшие вопросы в деятельности учреждения. Кроме того, он влиял на принятие решений органами управления банка.

В течение 2013-2014 годов фигурант обеспечил заключение заведомо невыгодного для банка договора кредитной линии с подконтрольным предприятием, являющегося нерезидентом, в результате чего банк потерял активы на 897 миллионов гривен.

Также в этот же период бывший глава набсовета финучреждения умышленно не указал в налоговой декларации об имущественном положении и доходах за 2015 год сведения о доходах в сумме 153,5 миллиона гривен, полученных от подконтрольных источников за пределами Украины, и не уплатил налоги в бюджет на более 33 миллионов гривен.

Таким образом, Лагуна обвиняют по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) и частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Другие соучастники указанных правонарушений – председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор одной из компаний – объявлены в розыск. С целью возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество подозреваемых: земельные участки, жилые помещения, транспортные средства.