Экс-главе Дельта Банка суд разрешил выезд за границу: он должен Ощадбанку миллиарды

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство и отменил временное ограничение бывшего главы Дельта Банка Николая Лагуна в праве на выезд за пределы Украины.

"Должником систематически осуществляется добровольное частичное погашение задолженности, взимаемой в пределах указанного производства, что подтверждается копиями квитанций, приобщенных к материалам дела и принимаются другие меры исполнения судебного решения", — говорится в сообщении.

По мнению суда, должник своими действиями опровергает утверждение о его бездействии и уклонении от исполнения обязательств, которое в декабре 2021 года указывалось в постановлении Киевского апелляционного суда.

"Несмотря на слишком большой долг, должник все равно пытается добросовестно и беспрепятственно совершать и совершать все возможные от него действия с целью содействия и обеспечения исполнения решения", — считает Печерский райсуд Киева.

Перед этим Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед Ощадбанком на 4,5 млрд грн. Ему отказали в удовлетворении иска о признании недействительным договора поручительства. Лагун свой иск обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях".

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов обанкротившегося Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юридическим и физическим лицам на 20 млрд грн. Среди проданных долгов должников — Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус".

В 2013 году Дельта Банк входил в тройку крупнейших системных банков Украины. Но в начале октября 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать финучреждение. А бывшему владельцу ликвидируемого Дельта Банка Николаю Лагуну, возглавлявшему также наблюдательный совет, сообщили о подозрении в растрате имущества и средств на 1 млрд грн. Его также подозревали в неуплате 30 млн грн налогов с иностранного дохода.