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До суду передали дві справи проти ексвласника Дельта Банку Лагуна: в чому його звинувачують
Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції закінчило розслідування у двох кримінальних провадженнях проти ексвласника Дельта Банку Миколи Лагуна, обидві передані до суду.
Як зазначають в поліції, в ході слідства було встановлено, що колишній власник банку, одночасно обіймаючи посаду голови спостережної ради, а також голови загальних зборів акціонерів, у визначених статутом випадках мав можливість одноособово вирішувати найважливіші питання в діяльності установи. Крім того, він впливав на прийняття рішень органами управління банку.
Протягом 2013-2014 років фігурант забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з підконтрольним суб’єктом господарювання, який є нерезидентом, внаслідок чого банк втратив активи на 897 мільйонів гривень.
Також у цей же період колишній голова спостережної ради фінустанови умисно не зазначив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік відомості про доходи в сумі 153,5 мільйона гривень, одержані від підконтрольних джерел за межами України, та не сплатив податки до бюджету на понад 33 мільйона гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таким чином, Лагуна обвинувачують за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Інші співучасники вказаних правопорушень - голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства - оголошені в розшук. З метою відшкодування заподіяних збитків судом накладено арешт на майно підозрюваних: земельні ділянки, житлові приміщення, транспортні засоби.