До суду передали дві справи проти ексвласника Дельта Банку Лагуна: в чому його звинувачують

Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції закінчило розслідування у двох кримінальних провадженнях проти ексвласника Дельта Банку Миколи Лагуна, обидві передані до суду.

Як зазначають в поліції, в ході слідства було встановлено, що колишній власник банку, одночасно обіймаючи посаду голови спостережної ради, а також голови загальних зборів акціонерів, у визначених статутом випадках мав можливість одноособово вирішувати найважливіші питання в діяльності установи. Крім того, він впливав на прийняття рішень органами управління банку.

Протягом 2013-2014 років фігурант забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з підконтрольним суб’єктом господарювання, який є нерезидентом, внаслідок чого банк втратив активи на 897 мільйонів гривень.

Також у цей же період колишній голова спостережної ради фінустанови умисно не зазначив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік відомості про доходи в сумі 153,5 мільйона гривень, одержані від підконтрольних джерел за межами України, та не сплатив податки до бюджету на понад 33 мільйона гривень.

Таким чином, Лагуна обвинувачують за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Інші співучасники вказаних правопорушень - голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства - оголошені в розшук. З метою відшкодування заподіяних збитків судом накладено арешт на майно підозрюваних: земельні ділянки, житлові приміщення, транспортні засоби.