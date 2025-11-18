ВАКС дозволив конфіскувати "Кіровоградське рудоуправління" у російського бізнесмена

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про стягнення у дохід держави частини акцій АТ “Кіровоградське рудоуправління”, якими опосередковано міг розпоряджатися російський бізнесмен. Санкції торкнулися активів трьох компаній, пов’язаних із ним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

ВАКС застосував санкції

У дохід держави передано частину акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", якими фактично міг розпоряджатися пов’язаний із ними російський бізнесмен.

Йдеться про:

18,7896% акцій — це 153 575 паперів номінальною вартістю 7 678,75 грн, що належать ТОВ "Трест". Суд встановив, що зазначена особа мала можливість здійснювати щодо них дії, рівнозначні праву розпорядження.

— це 153 575 паперів номінальною вартістю 7 678,75 грн, що належать ТОВ "Трест". Суд встановив, що зазначена особа мала можливість здійснювати щодо них дії, рівнозначні праву розпорядження. 24,4696% акцій — 20 000 штук із номіналом 10 000 грн, власником яких є компанія Group Sim Universal Limited. Ці корпоративні права також перебували під потенційним контролем тієї ж особи.

— 20 000 штук із номіналом 10 000 грн, власником яких є компанія Group Sim Universal Limited. Ці корпоративні права також перебували під потенційним контролем тієї ж особи. 9,0053% акцій — 77 650 паперів номінальною вартістю 2 882,50 грн, що належать ТОВ "Агентство цінних паперів". Суд дійшов висновку, що і щодо цих активів особа могла вчиняти дії, тотожні розпорядженню.

Як раніше зазначалось, мова йде про Сергія Кабаргіна.

Позов Мін’юсту бізнесмена

У вересні 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов із вимогою застосувати санкції до Сергія Кабаргіна відповідно до пункту 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Сергій Кабаргін — російський бізнесмен і співвласник холдингу "Титан-2", який займається будівництвом об’єктів атомної та теплової енергетики, а також підприємств нафтогазової й хімічної галузей. Компанія є стратегічним партнером російської держкорпорації "Росатом" і виконує роль генерального підрядника під час зведення нових енергоблоків Ленінградської АЕС-2 та Курської АЕС-2.

У своєму позові Міністерство юстиції просить передати у власність держави 52,76% акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", які пов’язують із впливом Кабаргіна.

Про підприємство

АТ "Кіровоградське рудоуправління" було засноване у 1935 році для постачання металургійних підприємств вогнетривкою сировиною. Компанія має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинного каоліну, використовуючи Обознівське родовище як основну сировинну базу.

Каолін — це природний білий глинистий мінерал, що належить до корисних копалин загальнодержавного значення. Його використовують у виробництві вогнетривких матеріалів, різних видів кераміки (зокрема фарфору, фаянсу, плитки та сантехніки), у нафтовидобувній і нафтопереробній галузях. Крім того, каолін застосовують у косметичній промисловості, виготовленні гумових виробів, цементу та для очищення води.