ФОП сплатили 2 млрд грн штрафів за невикористання РРО/ПРРО за три роки

За три роки дії закону про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП до травня 2023 року Державна податкова служба здійснила 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Кількість перевірок зменшилася після початку повномасштабної війни, але сума штрафів за ПРРО/РРО збільшується. У 2022 році в середньому на місяць кількість перевірок зменшилася з 2230 до 1860. У 2023 році кількість зросла на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2021 році ДПС за результатами перевірок наклала 30 тисяч штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році — майже 23 тисячі штрафів на суму 1,349 млрд грн.

"Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чеку на 150%", — пояснюють аналітики.

В Опендатабот також з'ясували, що кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише одна п'ята припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023 кількість ПРРО на 29% більше за звичні каси.

"Я раджу підприємцям не зволікати і підключати ПРРО вже зараз. З 1 липня скасовується мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами. Тож вони стануть найпершою ціллю для візиту інспекторів. Що довше тягнути із підключенням РРО, то більше накопичуватиметься штрафів — бо санкції застосовуються для кожного окремого чеку" — прокоментував СЕО Poster Родіон Єрошек.

На початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, крім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Якщо Рада ухвалить у другому читанні законопроєкт №8401, то вже з липня 2023 року цей мораторій буде скасований.

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