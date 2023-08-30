Amazon продовжив скасування комісії для українських підприємців

Найбільша у світі компанія на ринках платформ електронної комерції Amazon вирішила продовжити на один рік можливість для українських підприємців продавати через маркетплейс товари без комісії.

Про це повідомив український віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, публікувавши відповідний лист від керівництва європейського підрозділу Amazon.

"Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар", - зазначив чиновник.

За його словами, таке рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.

"Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України", - додав Федоров.

Нагадаємо, що з 6 вересня 2022 року Amazon встановила комісію для українських продавців на рівні 0% на строк 12 місяців. Як заявлено у нинішньому листі компанії до віце-прем'єра, цією можливістю з того часу скористалося більше 50 українських підприємців.

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