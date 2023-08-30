Amazon продлил отмену комиссии для украинских предпринимателей

Крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon решила продлить на год возможность для украинских предпринимателей продавать через маркетплейс товары без комиссии.

Об этом сообщил украинский вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав соответствующее письмо от руководства европейского подразделения Amazon.

"Компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7-17% за каждый проданный товар", - отметил чиновник.

По его словам, такое решение Amazon поможет украинскому бизнесу активнее развиваться, масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей.

"Спасибо компании за то, что отозвалась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го. Поддержка технологических гигантов очень важна для Украины", - добавил Федоров.

Напомним, что с 6 сентября 2022 года Amazon установила комиссию для украинских продавцов на уровне 0% сроком на 12 месяцев. Как заявлено в нынешнем письме компании вице-премьеру, этой возможностью с тех пор воспользовалось более 50 украинских предпринимателей.

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