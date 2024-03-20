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Категория
Бизнес
Дата публикации

Рада повысила порог стоимости товаров, пересылаемых из Украины за границу, с €150 до €1000

Рада повысила порог стоимости товаров, пересылаемых из Украины за границу, с €150 до €1000
Фото: Depositphotos

Верховная Рада Украины подняла до €1000 порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что Рада приняла во втором чтении законопроект №9456 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана и сообщил, что этим законом также решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс -отправлениях.

Согласно этим изменениям, без письменной таможенной декларации можно будет отправлять товары, суммарная таможенная стоимость которых не превышает €1000.

"Статью 236 Таможенного кодекса дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

12. Также допускается, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, помещение в таможенный режим экспорта товаров, суммарная таможенная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, перемещаемых (пересылаемых) предприятиями за пределы таможенной территории Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях путем подачи оператором почтовой связи или экспресс-перевозчиком дополнительного реестра международных почтовых или экспресс-отправлений в случае, если на товары не установлена вывозная пошлина, и на товары не установлены ограничения по их вывозу за пределы таможенной территории Украины в соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса", - говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Гетманцев выразил надежду, что это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику.

Отметим, что до внесенных изменений обязанность подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью свыше €150.

Напомним, как писало Delo.ua в статье "Как отправить посылку за границу для гражданина или ФЛП, условия, требования и тарифы", большинство стран мира установили специальные таможенные условия для пересылки товаров в международных почтовых посылках. Отправки со стоимостью ниже установленного лимита перемещаются почтой без таможенных пошлин и НДС. К примеру, в Украине беспошлинный лимит составлял €150 (теперь будет €1000), в США - $800, в Австралии - около $760, в Израиле - $75, в Японии - около $90, в Грузии - $125.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко