В Украине около 90% энергоблоков ТЭС работают сверх срока — Счетная палата

В Украине 68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций, то есть 90%, эксплуатируется сверх отведенного проектного срока, а 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной инспекцией энергетического надзора в 2019-2020 годах.

По данным аудита, состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности.

Это в свою очередь приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения.

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В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов — с 1 тысячи 353 до 4 тысяч 969 случаев, говорится в отчете.

Кроме этого, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.

В частности, количество отказов в АО "ДТЭК" Днепроэнерго" выросло с 60 до 78 случаев, на ПАО "Славянская ТЭС" — с четырех до 21 случая, на ООО" ДТЭК "Востокэнерго" — с 11 до 58 случаев, а на ЧАО НЭК "Укрэнерго" — с 82 до 93 случаев.

Несмотря на это, Госэнергонадзор в этот период не провел ни одного контрольного мероприятия, не выдал ни одного предписания или штрафа и не инициировал остановок энергетического оборудования.

Как указано в отчете, причиной этого является то, что правительством не приняты действенные меры по созданию Госэнергонадзора, зарегистрированного как юридическое лицо с 29 октября 2018 года. В госбюджете на 2019 не предусматривалось средств на функционирование структуры, а штатное расписание в полном составе за два года так и не было сформировано.

Эксперты отмечают, что постоянные замены министров энергетики также негативно сказались на организации деятельности Госэнергонадзора.

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Все это привело к тому, что фактически Госэнергонадзор приступил к выполнению основных задач в 2020 году. Тогда же был сформирован перечень около 60 тысяч объектов, подлежащих государственному энергетическому надзору.

Однако из-за действия законодательных ограничений по предотвращению возникновения и распространения COVID-19 проверки Госэнергонадзора были запрещены.

Аудиторы заявили, что из-за пробелов в законодательстве государственный надзор в сфере эксплуатации объектов газовой инфраструктуры вообще не осуществляет ни один орган исполнительной власти.

Ответственность за бесперебойность и безопасные поставки газа до конечного потребителя возлагается на оператора газотранспортной системы.

Напомним, Украина с большим отрывом является европейским лидером по выбросам угольными электростанциями твердых частиц до 10 микрон.

Так, из 30 теплоэлектростанций, бывших крупнейшими загрязнителями, 18 находились именно в Украине.

При этом среди крупнейших загрязнителей окружающей среды в Госэкоинспекции называют не только ТЭС, но и металлургические комбинаты и водоканалы.