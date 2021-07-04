Энергетика 30 минут назад

Цена электроэнергии "на сутки вперед" выросла на 18% после рекордного падения

Стоимость электроэнергии РСВ на рынке составила 505,68 грн/МВт-ч

Фото: cherkasy.fru.ua Фото: cherkasy.fru.ua
Фото: cherkasy.fru.ua

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) после стремительного падения, начавшегося со 2 июля, по состоянию на 5 июля 2021 года повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-ч по сравнению с данными днем раньше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка" по результатам торгов 4 июля, передает "Интерфакс-Украина".

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Согласно данным госпредприятия, объем РСВ вырос до 51,7 тысяч МВт-ч, что на 15% выше показателя на 4 июля — 44,9 тысяч МВт-ч.

Известно, что цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

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В регуляторе отметили, что нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований.

В свою очередь компания Д.Трейдинг призвала регулятор навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы и устранить манипуляции и спекуляции.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил до 1 августа 2021 года возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час.

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