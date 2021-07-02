Норвежская фирма запустила под Николаевом солнечную электростанцию

Норвежская компания Scatec Solar подключила к сети и ввела в промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) ​​"Прогрессовка" в Николаевской области мощностью 148 МВт.

Как сообщает Scatec, это четвертая и самая мощная солнечная электростанция, запущенная компанией в Украине.

СЭС "Прогрессовка" способна производить 184 ГВт-ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 76 тысяч домохозяйств, что приведет к уменьшению выбросов парниковых газов на 70 тысяч тонн.

Расчетный срок эксплуатации СЭС "Прогрессовка" — более 30 лет.

Ранее Scatec Solar ASA совместно с нидерландским банком развития FMO запустили солнечную электростанцию в Черкасской области около города Каменка.

СЭС "Каменка" запустили в коммерческую эксплуатацию 1 января 2021 года.

В начале февраля 2020 года в Петриковском районе Днепропетровской области заработала солнечная электростанция "Терра Солар" установленной мощностью 24 МВт, которая способна обеспечить чистой энергией 20 тысяч квартир.

Строительство СЭС длилось 9 месяцев, и уже с начала февраля станция генерирует электроэнергию в постоянном режиме.