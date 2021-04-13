Энергетика 30 минут назад

В 2020 году доля ВЭС и СЭС в генерации электроэнергии в Украине увеличилась с 3,3% до 6,8%

Мощность этих ВДЭ в 2020 году увеличилась на 41% до 6,5 ГВт

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В 2020 году по сравнению с 2019 годом доля ВЭС и СЭС в генерации электроэнергии в Украине увеличилась почти в 2 раза до 6,8%(в 2019 она составляла 3,3%) при суммарной генерации в 148,9 кВт-ч. Об этом говорится в сообщении оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго".

Согласно сообщению, больше всего выросла установленная мощность СЭС, пик производства которых в весенне-летний период приходится на часы дневного снижения потребления (с 12:00 до 17:00), что требует гибких инструментов для их балансировки. Именно балансировки ВИЭ, преимущественно СЭС, в дневные часы было в прошлом году и остается на сегодня основной проблемой интеграции ВИЭ в энергосистему Украины.

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В 2020 году оператором системы передачи (ОСП) и операторами систем распределения (ОСР) суммарно выдано технических условий на присоединение к сетям ОЭС Украины нового поколения ВИЭ установленной мощностью 1374,95 МВт, из которых 1035,7 МВт — до сетей ОСП, где на СЭС приходится 78%.Таким образом рост мощностей по ВИЭ будет продолжаться и увеличивать долю ВИЭ в структуре производства электроэнергии.

При этом, практически неизменной остается установленная мощность тепловой и гидрогенерации, которые сегодня являются ключевыми в покрытии пиковой и полупиковый нагрузки. В таких условиях, критически важным фактором является обеспечение тепловой генерации необходимыми объемами угля.

Именно тепловая и гидрогенерация являются ключевыми инструментами регулирования, которые сегодня обеспечивают возможность интеграции ВИЭ в энергосистему и позволяют компенсировать резкопеременных (стохастический) режим ее работы, предоставляя энергосистеме маневровые мощности.

Совокупность этих факторов на фоне общего снижения потребления электроэнергии (в частности связанного с внедрением карантинных мероприятий) привела к значительному увеличению случаев ограничения генерации по команде диспетчера СЭС и ВЭС.

Напомним, В НЭК "Укрэнерго" 28 марта были вынуждены применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила оставить неизменным тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 апреля 2021 года на уровне 293,93 грн за МВт/ч.

Источник фото: Depositphotos

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