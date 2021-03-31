Энергетика 1 час назад

"Укрэнерго" снова начало ограничивать производство электроэнергии из-за "зеленого тарифа"

В минувшие выходные отмечалось значительное снижение потребления электроэнергии в Украине в результате повышения среднесуточной температуры

Фото: facebook.com/npcukrenergo Фото: facebook.com/npcukrenergo
Фото: facebook.com/npcukrenergo

В НЭК "Укрэнерго" 28 марта были вынуждены применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

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Указано, что в минувшие выходные отмечалось значительное снижение потребления электроэнергии в результате повышения среднесуточной температуры.

По оперативным данным, среднесуточное электропотребление в выходные упало на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 398,7 млн кВт-ч.

В итоге в выходные дни наблюдался коммерческий профицит (в субботу примерно 3 млн кВт-ч, в воскресенье — до 25 млн кВт-ч).

"При этом потребление 28 марта составило 377 млн кВт-ч, что является самым низким показателем за весь 2021 год, а уровень потребления в утренний пик на 11:00 составил 16,8 ГВт (-0,9 МВт к предыдущему дню). Также в этот день зафиксирован рекорд производства электроэнергии на АЭС — 63,5% от суточного объема (239,8 МВт-ч из 277 МВт-ч). В то же время нагрузка ВИЭ достигла своего пика — 2,5 ГВт", — говорится в сообщении.

В этой ситуации диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" для сбалансирования энергосистемы до 11:00 были отданы все возможные команды на разгрузку, в частности, в рамках балансирующего рынка, и были использованы все возможные резервы, кроме производителей из ВИЭ.

"Однако принятых мер было недостаточно для обеспечения границ операционной безопасности, поэтому с 11:34 до 15:37 трижды были отданы команды на разгрузку СЭС и ВЭС суммарно на величину около 754 МВт", — подчеркивается в сообщении.

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При этом "Укрэнерго" призывает объекты ВИЭ подключиться к СКО и выполнить требования Правил рынка, ведь "в дальнейшем все чаще будут возникать предпосылки для ограничения генерации ВИЭ".

По данным энергокомпании, на прошлой неделе объемы производства электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях (СЭС и ВЭС) увеличились на 13,4% — до 181,6 млн кВт-ч. При этом 73,2% от общего объема выработали СЭС (132,9 млн кВт-ч).

В то же время с начала марта ВЭС выработали 299,2 млн кВт-ч, что на 35,7% меньше прогнозного значения, а СЭС — 473,4 млн кВт-ч, что на 13,4% меньше прогноза.

Напомним, 11 марта "Укрэнерго" впервые в 2021 году применило диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне роста профицита электроэнергии и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" планирует построить системы накопления электроэнергии и солнечных станций на гидроэлектростанциях.

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