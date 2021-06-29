Кабмин продлил до августа тариф на электричество для населения 1,68 грн/кВт⋅час

Кабинет министров продлил до 1 августа возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час.

Об этом говорится в постановлении №659 от 29 июня, которым правительство внесло соответствующие изменения в постановления №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Срок для заключения поставщиками универсальных услуг, "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", договоров о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей продлен, соответственно, также на месяц — до 15 июля.

Напомним, что в конце прошлой недели Министерство энергетики инициировало продление режима спецобязательств для участников рынка электроэнергии до августа.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до 30 июня. При этом экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.