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1 час назад

Минэнерго хочет продлить тариф на электричество для населения 1,68 грн/кВт⋅час до августа

В министерстве не смогли разработать новую модель ПСО до 1 июля

Фото: "Укрэнерго" Фото: "Укрэнерго"
Фото: "Укрэнерго"

Министерство энергетики хочет продлить возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения, а также обеспечить предприятиям генерации возможности для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

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Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно.

При этом ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО.

"Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЕКП о необходимости срочного реагирования. Часть мероприятий регулятором уже осуществлена. Ожидаем принятия в ближайшее время следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты. Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного стойкого эффекта", — сказано в сообщении.

Учитывая указанные факторы, Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО до 1 августа.

Напомним, 18 июня министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения будут уменьшены для тех, кто потребляет до 100 кВт/ч. 

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг сохранила с 1 апреля тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" на прежнем уровне — 293,93 грн/МВт∙ч.

Тем временем Кабинет министров продлил до 30 июня возложение спецобязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час. При этом экспертное сообщество считает, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

В свою очередь Министерство энергетики  заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

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