В Украине две третьих энергоблоков ТЭС отключены от энергосистемы

По состоянию на утро 9 июля две третьих энергоблоков тепловых электростанций Украины отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию.

Об этом следует из данных "Укрэнерго".

В частности, по состоянию на 9:30 пятницы в работе находилось всего 26 из 78 энергоблоков тепловых электростанций, которые несли нагрузку 4400 МВт.

При этом из 23 энергоблоков государственной компании "Центрэнерго" к сети подключены только 3 — по одному блоку на каждой из ТЭС: Трипольской, Углегорской и Змиевской.

В то же время полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго" из-за дефолта, то есть неспособности оплатить доступ к сетям.

Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 — в основном из-за отсутствия топлива.

Кроме того, по состоянию на утро 9 июля не подключены к энергосистеме 5 из 15 блоков атомных электростанций. По одному блоку отключено на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской станции, два блока не работают на Запорожской АЭС.

Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже фактической себестоимости. За 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 копеек за кВт-час, что более чем на 10% ниже себестоимости АЭС (1 грн/кВт-час) и в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт-час).

"Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по $120 за тонну, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", — пояснили в компании "Донбассэнерго".

Причем причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Напомним, по итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

Как сообщалось, 25 июня 2021 года был отключен от сети энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции. В частности, с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты.

Перед этим на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка энергоблока №2. Причем первый блок ХАЭС находится на капитальном ремонте, соответственно, оба работающих энергоблока остановлены.