"Укрэнерго" отчиталось об убытке на сумму 27,5 млрд грн в 2020 году

Частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 27,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает "Марлин".

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Указано, что издание обратилось в Минфин, который владеет акциями частного общества о принятых мерах для преодоления миллиардных убытков 2020 года.

В Министерстве финансов ответили, что "было согласовано предоставление государственных гарантий на кредитные средства с целью погашения задолженности перед производителями зеленой энергетики".

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял решение согласовать предоставление в 2020 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, сумма которых не превышает 11,3 млрд грн, привлекаемых "Укрэнерго" у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", — доложили в Минфине.

Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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За счет установленных тарифов:

- на услугах диспетчеризации компанией "Укрэнерго" недополучено 1,2 млрд грн доходов;

- за электроэнергию на балансирующем рынке недополучено 1,4 млрд грн доходов;

- от выполнения спецобязательств недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность достигла 17,9 млрд грн.

Известно, что председателем правления ЧАО "Укрэнерго" в августе 2020 был назначен Владимир Кудрицкий.

Согласно информации в финплане на 4 квартал "Укрэнерго", среднемесячные расходы компании на оплату труда Кудрицкого в течение 2020 года составили 1,085 млн грн, из которых 497 тысяч грн должностной оклад, 567 тысяч грн — премирование, 21 тысяча грн — другие поощрения.

Среднемесячные расходы на одного управленца среднего звена частного общества составляют 48,6 тысяч грн. Такие же расходы на одного работника составили 27,3 тысяч грн.

Как известно, в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году прибыль составила 2,6 млрд грн.

"ЧАО "Укрэнерго" специализируется на выполнении функций системного оператора по передаче электроэнергии.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины и принять соответствующие меры.

Как сообщалось, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года получила чистый убыток в размере 5,32 млрд грн против 4,25 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.