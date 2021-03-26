Предприятия Минэнерго получили более 4 млрд грн убытков по итогам 2020 года

По итогам 2020 года 46 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о совокупных чистых убытках на сумму 4,2 млрд грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает "Марлин".

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В целом 31 предприятие завершило 2020 год с убытком в размере 8,4 млрд грн, 14 предприятий — с прибылью в размере 4,2 млрд грн, а одно предприятие считается безубыточным.

Таким образом, самыми убыточными в 2020 году стали:

- НАЭК "Энергоатом" — 4,8 млрд грн или 57,5% общего объема ущерба;

- угледобывающие предприятия — 2,9 млрд грн или 34% общего объема ущерба;

- Восточный горно-обогатительный комбинат — 550,2 млн грн или 6,5% общего объема ущерба.

Как известно, по результатам 2019 года государственные предприятия Минэнерго отчитались о 3,6 млрд грн прибыли.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Как сообщалось, в Минэнерго на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение как увеличение налога на выбросы СО2 и использование этих денег для компенсации разницы производителям "зеленой" электроэнергии.