Минэнерго ликвидирует шахту "Надежда" во Львовской области к лету 2022 года

Деятельность ЧАО "Шахта "Надежда", которая входит в Червоноградский угольный бассейн во Львовской области, прекратит деятельность с 30 июня 2022 года.

Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

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"Установить, что деятельность ЧАО "Шахта Надежда" прекращается с 30 июня 22 года. И.о. обязанности директора ЧАО "Шахта Надежда" Игорю Пиляю обеспечить разработку и представление на утверждение Минэнерго проекта ликвидации ЧАО "Шахта Надежда" с заключением государственной экспертизы — до 1 марта 2022 года", — говорится в приказе.

Пиляю также поручили обеспечить остановку доработки подготовленных горными работами запасов угля — до 28 февраля 2022 года.

При этом приказ предусматривает погашение текущей задолженности по зарплате, а также сокращение работников, не вовлеченных к подготовке шахты к ликвидации.

Ранее сообщалось, что шахту "Надежда" планируют превратить в первый в Украине музей промышленности. Для этого в Минрегионе планируют провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты.

Известно также, что ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 сентября 2020 года поддержала изменения в Госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Надежда".

Как сообщалось, в Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство в проведении реформы угольной отрасли.