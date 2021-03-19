  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • ГМК
ГМК 19 марта, 17:03

Минэнерго ликвидирует шахту "Надежда" во Львовской области к лету 2022 года

Также предусматривается погашение текущей задолженности по зарплате и сокращение работников, не вовлеченных к подготовке шахты к ликвидации

Шахта "Надежда". Фото: loda.gov.ua Шахта "Надежда". Фото: loda.gov.ua
Шахта "Надежда". Фото: loda.gov.ua

Деятельность ЧАО "Шахта "Надежда", которая входит в Червоноградский угольный бассейн во Львовской области, прекратит деятельность с 30 июня 2022 года.

Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Установить, что деятельность ЧАО "Шахта Надежда" прекращается с 30 июня 22 года. И.о. обязанности директора ЧАО "Шахта Надежда" Игорю Пиляю обеспечить разработку и представление на утверждение Минэнерго проекта ликвидации ЧАО "Шахта Надежда" с заключением государственной экспертизы — до 1 марта 2022 года", — говорится в приказе.

Пиляю также поручили обеспечить остановку доработки подготовленных горными работами запасов угля — до 28 февраля 2022 года.

При этом приказ предусматривает погашение текущей задолженности по зарплате, а также сокращение работников, не вовлеченных к подготовке шахты к ликвидации.

Ранее сообщалось, что шахту "Надежда" планируют превратить в первый в Украине музей промышленности. Для этого в Минрегионе планируют провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты.

Читайте также:
Угольные перспективы Украины: сможет ли страна найти выход и обойтись без импорта

Известно также, что ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 сентября 2020 года поддержала изменения в Госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Надежда".

Как сообщалось, в Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство в проведении реформы угольной отрасли.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Львовская область вводит карантин с 19 марта
Львовская область вводит карантин с 19 марта
Верховный суд подтвердил незаконность ликвидации Укринбанка
Верховный суд подтвердил незаконность ликвидации Укринбанка
Минэнерго не будет продлевать ограничение цены газа для населения в 6,99 грн/кубометр
Минэнерго не будет продлевать ограничение цены газа для населения в 6,99 грн/кубометр
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Инвестиции Германии в экономику Украины превысили $1,67 млрд — вице-премьер

  3. Сторонники Стерненко завандалили здание ОП, разбив стекла: полиция задержала лишь одного

  4. Украинских военных научили общаться с жителями Донбасса "по гарвардской методике"

  5. "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады по погрому под ОП

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...