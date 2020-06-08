Экономика 50 минут назад

Евросоюз готов поддержать Украину в реформировании угольной отрасли — Минэнерго

В Кабмине начинают разрабатывать концепцию реформирования угольной отрасли Украины

Ольга Буславец. Фото: Минэнерго Ольга Буславец. Фото: Минэнерго
Ольга Буславец. Фото: Минэнерго

В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство в проведении реформы угольной отрасли.

Об этом шла речь в ходе первой встречи исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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В частности, Буславец рассказала, что, кроме решения текущих проблем угольной отрасли, в министерстве начинают разрабатывать концепцию ее реформирования.

"У нас остается стратегическая глобальная задача — трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий. Самый больной вопрос — реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", — отметила она.

При этом глава Минэнерго добавила, что сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

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В свою очередь Маасикас заверил представителей министерства в том, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

Напомним, 20 апреля все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" прекратили работу.

Также сообщалось, что горняки, работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполье, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донецкой области — сразу после окончания режима карантина готовы идти на Киев из-за созданного энергетического кризиса, невозможности устойчивой работы предприятий и накопления долгов по зарплате.

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