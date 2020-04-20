Шахты "Павлоградугля" остановили свою работу

Сегодня, 20 апреля, все десять шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" прекратили работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

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"Доходные шахты переведены в состояние комы — их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения", — написал он.

По словам профсоюзного лидера, остановка работы угольных предприятий не связана с пандемией.

"Украинский уголь стало ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях — потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским", — отметил глава НПГУ.

Волынец подчеркнул, что из-за остановки работы шахт пострадают местные бюджеты Терновки, Павлограда и Первомайска, а также Павлоградский, Юрковский и Петропавловский районные бюджеты.

"Петропавловский районы, шахтеры Донбасса, которые ездят работать на угледобывающие предприятия. Добавим к этому перечню уже остановлены предприятия Доброполье, Угледара, Мирнограда, Червонограда, Первомайска, Лисичанска, Волыни, обогатительные фабрики и установки Донецкой и Луганской областей, шахты "Краснолиманская" и "Торецкое" — и получим коллапс на уровне всего государства", — отметил Волынец.

Он добавил, что от остановки угледобывающих предприятий пострадает вся социальная сфера.

"Это цепная реакция от которой пострадают все зависящие от бюджета сферы: коммунальщики, объекты местной инфраструктуры, медицинские и учебные заведения. Шахтеры не только не смогут вовремя выйти на пенсии — на время простоя им не будет засчитано льготный стаж, а не будут начислены регрессы и больничные. Из-за искусственно созданных кризисных условий для угольной, энергетической отраслей, чиновники оставляют десятки тысяч шахтерских семей один на один с проблемой, ЧЕМ уже завтра им накормить своих детей", — резюмировал Волынец.

Ранее сообщалось, что крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь".