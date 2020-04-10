Энергетика 40 минут назад

ДТЭК Энерго может остановить Павлоградуголь

Угольное объединение могут остановить из-за невозможности платить зарплату и оплачивать перевозку угля на станции

ДТЭК Энерго может остановить Павлоградуголь ДТЭК Энерго может остановить Павлоградуголь
Фото: Интерфакс-Украина

Крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь".

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность — Delo.ua) остановку крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тысяч человек, — "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина — невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", — заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" в пятницу.

В конце марта "ДТЭК Энерго" проинформировало, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля "в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков".

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Ранее сообщалось, что DTEK Energy находится в процессе разработки предложений для кредиторов по остановке выплат и реструктуризации долга.

Напомним, украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро. Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК.

Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

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