Ахметов посетил НАБУ (ФОТО)

Украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

На выходе из офиса НАБУ в Киеве бизнесмена зафиксировали журналисты Bihus.Info.

В частности, на фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный "Мерседес".

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

Вскоре в пресс-службе олигарха объяснили, что Ахметов во вторник, 11 февраля давал в Национальном антикоррупционном бюро пояснения в качестве свидетеля.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", — сообщили также в пресс-службе.

Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что компания SCM Рината Ахметова выплатила более $700 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd Дмитрия Фирташа в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома".