Политика и экономика 1 час назад

Ахметов посетил НАБУ (ФОТО)

Олигарх дал показания в качестве свидетеля

Ахметов посетил НАБУ (ФОТО) Ахметов посетил НАБУ (ФОТО)
Ринат Ахметов у офиса НАБУ в Киеве. Фото: Bihus.Info

Украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

На выходе из офиса НАБУ в Киеве бизнесмена зафиксировали журналисты Bihus.Info.

В частности, на фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный "Мерседес".

Кратко и по делу в Telegram

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

Вскоре в пресс-службе олигарха объяснили, что Ахметов во вторник, 11 февраля давал в Национальном антикоррупционном бюро пояснения в качестве свидетеля.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", — сообщили также в пресс-службе.

Читайте также:
Битва за миллиард гривен: Коломойский выиграл суд против Ахметова по делу ЮГОКа

Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что компания SCM Рината Ахметова выплатила более $700 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd Дмитрия Фирташа в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Это все преувеличение" — Зеленский о влиянии Сороса на украинскую власть
"Это все преувеличение" — Зеленский о влиянии Сороса на украинскую власть
За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил в бюджет Украины 1,42 млрд грн ренты
За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил в бюджет Украины 1,42 млрд грн ренты
В Раду внесли постановление об увольнении директора НАБУ Сытника
В Раду внесли постановление об увольнении директора НАБУ Сытника
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 млн гривен

  2. Народные депутаты предлагают создать пятую группу ФЛП с нулевой ставкой налога

  3. Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей

  4. В Киеве подорожают отопление и горячая вода

  5. Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми — Рябошапка

Загрузка...