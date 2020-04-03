Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", — пишет Fitch.

Как пояснили в агентстве, неуплата процентов по банковским долгам приведет к снижению рейтинга компании до RD (ограниченный дефолт).

Ранее Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест", завершила сделку по приобретению доли в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия.