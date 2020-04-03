Энергетика 1 час назад

Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch

Кредитный рейтинг компании Рината Ахметова снижен до преддефолтного

Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch
"ДТЭК Энерго". Фото: epravda.com.ua

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", — пишет Fitch.

Как пояснили в агентстве, неуплата процентов по банковским долгам приведет к снижению рейтинга компании до RD (ограниченный дефолт).

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Ранее Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест", завершила сделку по приобретению доли в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия.

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