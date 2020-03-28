ДТЭК хочет реструктуризировать долги

Группа DTEK Energy находится в процессе разработки предложений для кредиторов по остановке выплат и реструктуризации долга.

Как сообщает , речь идет о ценных бумагах, выпущенных компанией (до 2024 года) и некоторой банковской задолженности, сообщает служба новостей Лондонской фондовой биржи RNS.

По информации издания, компания Ахметова, которая в последние годы изрядно улучшила свое финансовое состояние, благодаря "Роттердам +" и "зеленому тарифу", ожидает, что вскоре предоставит своим кредиторам предложения будущей реструктуризации долгов.

DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов.

Причинами такого резкого ухудшения финансового состояния, по версии DTEK, является "обеспокоенность ситуацией пандемии COVID-19, беспрецедентное ухудшение финансовых рынков, крах цен на товары, и совокупное влияние этих факторов на финансовое состояние и операции компании".

Отметим, в отличие в от части секторов производства и услуг, которые из-за пандемии прекратили деятельность, DTEK продолжает работать, и сохраняет господствующее положение на внутреннем рынке.

Ранее украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро. Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК.

Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

Напомним, адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "делу о "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".