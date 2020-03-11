ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+"

Государственное бюро расследований (ГБР) 3 марта 2020 года зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятии Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2019 года №483, сообщает "Обозреватель".

В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей.

Известно, что с заявлением в ГБР обратился эксперт энергорынка Дмитрий Марунич. Он приводит экономический расчет, основой которого являются официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку. Согласно этим расчетам, ущерб составил 4,441 млрд грн.

"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого — заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя — электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", — заявляет Марунич.

Также эксперт отмечает, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный комиссией порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.

В связи с этим ГБР начало уголовное производство по факту создания преступной организации и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Наказание за такие преступления — до 12 лет тюрьмы.

Ранее украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро. Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

Напомним, адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "делу о "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".