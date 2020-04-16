Энергетика 40 минут назад

Минэнерго объяснило, какие шахты в Украине закроют в 2020 году

Правительство планирует завершить закрытие 6 шахт, которые начали закрывать еще 15 лет назад

Минэнерго объяснило, какие шахты в Украине закроют в 2020 году Минэнерго объяснило, какие шахты в Украине закроют в 2020 году
Добыча угля в Украине. Фото: "Главком"

В течение 2020 года в Украине не будут закрывать новые убыточные шахты, однако планируют завершить закрытие шести шахт, которые начали закрывать еще 15 лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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Указано, что деньги на завершение закрытия шести шахт в бюджете есть. При этом завершить все необходимые работы по этому поводу планируют до конца 2020 года.

"Сейчас вместе с Минрегионом отрабатываем вопрос создания Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. В этом году мы не принимаем решения о закрытии какой-либо шахты и поддерживаем наших шахтеров в трудные времена", — заявил исполняющий обязанности министра энергетики Виталий Шубин.

В то же время в правительстве отмечают, что закрытие новых убыточных шахт могут возобновить в 2021 году. Тогда же планируют принимать решение о возможной приватизации тех государственных шахт, которые остаются прибыльными.

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Ранее Кабинет министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая 2020 года.

Накануне в компании "ДТЭК" Рината Ахметова сообщили, что вводят в простой крупнейшее угольное объединение Украины "Павлоградуголь".

Также "ДТЭК" уведомил, что еще ряд угольных объединений, в частности, "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и "Октябрьская", приостанавливают добычу угля с 1 апреля из-за системного кризиса в энергетической сфере Украины, импорт электроэнергии и угля и вмешательства в работу рынка политиков.

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