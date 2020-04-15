Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России

Кабинет министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая 2020 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 15 апреля, сообщает hromadske.

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Также правительство дало поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства уточнить перечень видов угля, на которые устанавливается новая пошлина.

Известно, что новая пошлина на уголь должна была заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина будет распространяться на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.

Отметим, что сейчас из-за избытка угля на складах в Украине и падения спроса на него ряд крупных угледобывающих предприятий заявили о намерениях закрыть шахты. В частности, о таком намерении сообщил директор компании "ДТЭК" Ринат Ахметов. Так, компания решила закрыть "Павлоградуголь", который трудоустраивает до 30 тысяч человек.

Ранее "ДТЭК" уведомил, что еще ряд угольных объединений, в частности, "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и "Октябрьская", приостанавливают добычу угля с 1 апреля из-за системного кризиса в энергетической сфере Украины, импорт электроэнергии и угля и вмешательства в работу рынка политиков.

Также сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

Как известно, компания ДТЭК — одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и углеобогащающие комплексы. В общем, компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии в Украине.