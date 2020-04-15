Энергетика 30 минут назад

Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России

В Кабмине также уточнят перечень видов угля, на которые будет устанавливаться новая пошлина

Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России
Российский уголь в Украине. Фото: ubr.ua

Кабинет министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая 2020 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 15 апреля, сообщает hromadske.

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Также правительство дало поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства уточнить перечень видов угля, на которые устанавливается новая пошлина.

Известно, что новая пошлина на уголь должна была заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина будет распространяться на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.

Отметим, что сейчас из-за избытка угля на складах в Украине и падения спроса на него ряд крупных угледобывающих предприятий заявили о намерениях закрыть шахты. В частности, о таком намерении сообщил директор компании "ДТЭК" Ринат Ахметов. Так, компания решила закрыть "Павлоградуголь", который трудоустраивает до 30 тысяч человек.

Ранее "ДТЭК" уведомил, что еще ряд угольных объединений, в частности, "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и "Октябрьская", приостанавливают добычу угля с 1 апреля из-за системного кризиса в энергетической сфере Украины, импорт электроэнергии и угля и вмешательства в работу рынка политиков.

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Также сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С".

Как известно, компания ДТЭК — одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и углеобогащающие комплексы. В общем, компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии в Украине.

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