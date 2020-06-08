"Центрэнерго" перешло на российский уголь ради Коломойского — СМИ (ВИДЕО)

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля различных марок (в частности, газового угля, который есть в Украине), перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским.

Происхождение этого угля — преимущественно российское, говорится в сюжете телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

В частности, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это — "Синтез Ойл", "Нефть форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 2019 года по апрель 2020 года они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

Указано, что кипрских акционеров фирмы "Синтез Ойл" даже Государственная налоговая служба внесла в перечень подконтрольных Коломойскому.

Как выяснили журналисты, машина этой компании ездила в сопровождении нынешнего главы государства Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты, а олигарх с партнерами — его группой поддержки.

В свою очередь основателем фирмы "Нефть Форс" является менеджер из топливной группы "Авиас", связанной с олигархом.

"Рекорд Систем" и "Азонекс" имеют ряд пересечений с бизнесами Коломойского и использовали при импорте угля тех же таможенных декларантов, что и "Синтез Ойл" и "Нефть Форс". К тому же, перечни их российских поставщиков пересекаются.

"До лета 2019 года эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственном "Центрэнерго" сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал "понятным", не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании", — говорится в журналистском расследовании.

Также издание проанализировало их поставщиков и выяснило, что среди них есть реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А еще — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев.

Ранее американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса и, вероятно, получал благодарность от так называемого "МИД "ДНР" за помощь с улучшением их имиджа за рубежом.

"Всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат", — отмечается в материале.

К томе же, в расследовании говорится, что именно для того, чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь.

"И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовой уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России", — подчеркивается в расследовании.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявил, что критика нового энергетического баланса, который был утвержден Министерством энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля, происходит по инициативе олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.