"Центрэнерго" подталкивают к банкротству. Предприятие обескровлено

ПАО "Центрэнерго" — последний украинский крупный государственный актив в тепловой генерации. В ее состав входят три тепловые электростанции: Трипольськая, Змиевская и Углегорская. Общая мощность активов "Центрэнерго" — 7,665 тысяч мВт, что равно примерно 14% общей мощности электростанций Украины и 25% угольной генерации нашей страны. По мнению участников рынка, сейчас самым заинтересованным в этого активе является бизнесмен Игорь Коломойский.

Основные потребители электричества "Центрэнерго" — промышленные предприятия, из-за чего госкомпания всегда была лакомым куском для различных финансово-промышленных групп, которые в разные времена вводили туда свой менеджмент. Пользы от такого менеджмента сама госкомпания, разумеется не получала. В результате целенаправленного вымывания денег из предприятия компания в 2020 году фактически доведена до банкротства. Власть о проблеме знает, но не может ничего с этим сделать. Или делает вид, что не может?

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Новая метла по-старому метет

Еще во времена президентства Петра Порошенко в "Центрэнерго" "кормился" друг президента Игорь Кононенко, а непосредственно курировал схемы руководитель компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачев, о чем ранее сообщало издание "Страна". Борьба с бизнес-партнерами Порошенко, засевшими на "лакомых" объектах госсобственности и наживавшихся на них и на госбюджете, была одной из предвыборных "фишек" Владимира Зеленского. И нужно признать, "Свинооборонпром" действительно был отправлен в отставку. После встречи Коломойского, президента Зеленского и тогдашнего министра энергетики Анатолия Оржеля в президентском офисе в сентябре 2019 года руководителем "Центрэнерго" "временно" становится Владимир Потапенко,

Он был избран главой госкомпании на заседании Набсовета еще в июне 2019 года, а в сентябре его кандидатура была согласована в Кабмине.

Таким образом, контроль над энергокомпанией перешел от "бывших" к… нет, не к государству в полном смысле. Ведь Потапенко — креатура Игоря Коломойского. Это не является секретом, об этом писали занимающие крайне противоположные идеологические позиции и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов и издание "Страна". Подтверждает лояльность Коломойскому менеджмента "Центрэнерго" и депутат Верховной Рады и член комитета по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Волынец.

"На "Центрэнерго" менеджмент, подконтрольный Коломойскому. Кандидатура Потапенко была предложена Минэкоэнерго для отвлечения внимания от самого Коломойского. Кандидатура была утверждена Кабмином. Было очень странно, как быстро это происходило", — говорит Волынец.

Интерес Коломойского к энергогенерирующей государственной компании понятен — он владеет ферросплавными заводами, остро нуждающимися в дешевой электроэнергии. А уж ставить полный контроль над государственными компаниями олигарх умеет хорошо. Можно приводить массу примеров, но ограничимся "Укрнафтой". Контрольный пакет акций принадлежит государству, но уже не первое десятилетие компания контролируется менеджментом, близким к Коломойскому. И работает на него.

Не стало исключением и "Центрэнерго". Согласно данным "Страны", за время руководства Потапенко на предприятии функционировали несколько схем по поставкам угля и электроэнергии: уголь на ТЭС возили из России, Беларуси и неподконтрольных территорий Донбасса, а электроэнергия поставлялась по сниженному тарифу на предприятие из орбиты Коломойского. Таким образом из некогда прибыльного предприятие стало убыточным. В результате этих манипуляций, предприятие теряет 200 млн гривен ежемесячно. По оперативным данным, убытки компании за 2019 год составили 2,5 млрд гривен, тогда как в 2018 прибыль составляла 500 млн гривен. Хотя справедливости ради стоит отметить, что 1,5 млрд гривен убытка компания получила еще в первом полугодии 2019 года, когда у руля была еще прежняя команда. Долги "Центрэнерго", по словам журналиста Бутусова, составляют уже более 2 млрд гривен.

По словам нардепа Волынца, команда Потапенко имеет опыт доведения до банкротств госкомпаний, например, сделала банкротом "Госуглепостач", задолжав почти полмиллиарда гривен государственным шахтам, которые поставляли уголь через "Госугольпостач". Кстати, так формировалась задолженность по зарплатам шахтеров, которую постоянно обещает ликвидировать президент Владимир Зеленский.

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Еще в августе 2019 года "Центрэнерго" прекратило закупать уголь у "Госугольпостача" ради реализации схем по поставкам угля через посредников из России. А после того, как компания подала на "Центрэнерго" в суд, ответчик апеллировал тем, что уже сожженный в ТЭС уголь якобы был ненадлежащего качества.

Кроме того, по словам Волынца, "Центрэнерго" также напрямую задолжала государственным шахтам. Когда те поняли, что "Центрэнерго" не рассчитается с "Госуглепостачем" и делает его банкротом, "Центрэнерго" предложила шахтам поставлять уголь напрямую и тоже с ними не рассчиталась.

"Например, шахта Южнодонбасская №1. "Центрэнерго" им тоже должны денег. Шахта не смогла рассчитаться за электроэнергию, и с 8 декабря 2019 года до 7 мая 2020 года шахта была в простое, понесла огромные убытки. Шахта, которая не брала денег и не имела государственной поддержки, стала получать десятки миллионов гривен на погашение по задолженности по зарплате. Выросло социальное напряжение. То есть цена этих коррупционных мошеннических действий менеджмента "Центрэнерго" под прикрытием Коломойского и Геруса (Андрея, главы парламентского комитета по энергетике) привели к тому, что выросло социальное напряжение. Местный бюджет стал терять доходы, центральный бюджет тоже не получил денег. Пострадал и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования", — говорит Волынец.

С Волынцом согласен и заместитель главы комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

"Эта компания сейчас в долгах, она используется для того, чтобы туда поставлялся дорогой государственный уголь, а потом электричество продается с убытками, насколько я понимаю, определенным коммерческим структурам. Журналисты связывают их с определенными фамилиями. В частности, СМИ связывают ее руководство с владельцами ферросплавных заводов. Поэтому становится понятно, почему такая долговая ситуация", — говорит замглавы комитета.

Отдельной истории заслуживает то, откуда появилась кандидатура Потапенко. Ранее нардеп Волынец рассказывал, что продвинул его Александр Уваров, также близкий к Коломойскому менеджер. А скорость кадровых изменений, о которой говорил Волынец, обеспечило уже бывшее руководство ФГИ. "Его экс-глава Виталий Трубаров поддерживал тесные связи с соратником Коломойского Евгением Геллером", — сообщали СМИ.

Стоит остановиться поподробнее на этих двух фигурантах. Уваров долгое время работал на различных руководящих должностях в "Центрэнерго". Он имеет близкие завязки в ближнем круге "семьи" Януковича. В СМИ его неоднократно связывали с топ-менеджером Александра Януковича Виталием Беляковым. Белякова называли чуть ни не "теневым министром" и рассказывали, что он организовывает различные угольные схемы с поставками из неподконтрольных территорий Донбасса и из РФ, а его ставленники обеспечивают реализацию схем на местах.

Евгений Геллер — еще более звонкое имя. При президентстве Януковича он был влиятельнейшим народным депутатом от Партии регионов, одним из ключевых людей в партии, возглавлявшим бюджетный комитет парламента. В интервью "Украинской правде" он, не скрываясь, говорил, что имеет доступ ко всем самым значимым фигурам в тогдашней партии власти.

Но, в отличие от многих своих партийных товарищей, он не отправился в эмиграцию. После Евромайдана и краха Партии регионов в 2014 году, по данным "Наших грошей", Геллер не растерялся и переметнулся к Игорю Коломойскому. В 2014 году он снова проходит в Раду и вступает в депутатскую группу Виталия Хомутынника "Возрождение", которую также связывали с Коломойским.

Источники Delo.ua, близкие к энергетическому рынку, утверждают, что Геллер стал главным драйвером и организатором схем вокруг "Центрэнерго". О его роли говорят и в открытую. Так член Наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший народный депутат Сергей Лещенко в интервью "Украинской правде" рассказал, что Геллер управляет процессами на "Центрэнерго" от Коломойского. "Коломойскому это нужно с целью поставок электроэнергии на его ферросплавные заводы", — заявлял Лещенко.

Руководящую роль Геллера в поставках угля из РФ (под видом таких поставок иногда маскируют и уголь с неподконтрольных территорий) подтверждает и нардеп Волынец: "Да-да, именно он". Впрочем поделиться другими подробностями нардеп не захотел.

Шаг вперед — два назад

В конце февраля 2020 года правительство предприняло попытку сместить Потапенко и назначить и. о. гендиректора компании Александра Корчинского. Связано это было с тем, что компанию начали готовить к приватизации. Но реализовать это кадровое решение не смогли. Буквально через несколько дней Административный суд Киева запретил Фонду госимущества предпринимать какие-либо действия относительно смены членов дирекции компании. Один из членов Наблюдательного совета "Центрэнерго" в своем иске указал, что смена членов дирекции, согласно уставу общества, — это полномочия исключительно Набсовета. И суд согласился с его доводами.

Таким образом прошло уже больше двух месяцев, но воз и ныне там. Судебное решение до сих пор в силе, а новый руководитель так и не приступил к выполнению обязанностей. Богатейшую государственную компанию де-факто продолжает контролировать Игорь Коломойский, готовя её к банкротству и нанося огромные убытки бюджету и нашей общей собственности. При этом новое правительство "странно" бездействует.

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Выглядит все так, будто подобное положение вещей устраивает власти. В комментарии Delo.ua сам Андрей Герус сказал только, что проблемы со сменой руководства на "Центрэнерго" вызваны решениями судов и более подробно владеют ситуацией ФГИ и Кабмин. Delo.ua также попыталось получить комментарии по сложившейся ситуации в ФГИ, Кабмине и у бывшего премьера Алексея Гончарука. Однако на момент публикации материала ответа ни от кого не получили.

Кстати, это далеко не первый случай, когда решения ФГИ о смене руководства на госкомпаниях оспариваются в суде. Похожая история была при смене руководства "Хмельницкоблэнерго".

Что делать?

По словам, директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, идея правительства Гончарука приватизировать "Центрэнерго" вполне разумна, а, попав в частные руки, предприятие, наконец, начнет работать эффективно.

"Я думаю, что "Центрэнерго" нужно приватизировать, чтобы оно работало как частное предприятие. Мы видим, что государство управляет неэффективно. От "Центрэнерго" зависит десяток государственных шахт, это до 10 тысяч шахтеров. Более эффективный владелец, чем государство смог бы решить эту проблему. Или же необходимо, чтобы государство просто отстранило от "Центрэнерго" влиятельные олигархические группы", — считает Омельченко.

Эксперт указывает на то, что в настоящее время у предприятия очень большая задолженность перед поставщиками угля со стороны государственных шахт. Также перед ними в свою очередь также существует задолженность участников энергорынка, что в свою очередь порождает целый круг долгов в отрасли.

В целом идея приватизации "Центрэнерго" на первый взгляд выглядит здраво. Однако, тут есть несколько "но".

Во-первых, сейчас мир переживает времена борьбы с коронавирусом, а значит средства тех, кого по идее может заинтересовать покупка "Центрэнерго", уйдут не на приватизацию украинских энергетических активов, а скорее на финансирование борьбы с пандемией. Даже после снятия карантинных ограничений крупный бизнес еще долго будет зализывать раны и ему будет далеко не до покупок украинских госактивов.

Во-вторых, большой проблемой является то, что благодаря "эффективному хозяйствованию" энергокомпания уже обременена огромными долгами. Даже если продавать предприятие в связке с угольной шахтой в качестве сырьевой базы, как ранее предлагал глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, долги, которое предприятие сгенерировало за 2019 год, никуда не денутся.

В любом случае, останется компания под контролем Минэнерго или у ФГИ или будет продана инвестору, проблемы с долгами, и с государственными шахтами придется решать. А заплатит за просчеты госчиновников и за разворовывание предприятий внедренными менеджерами в конечном итоге украинский потребитель и государственный бюджет.

По данным Delo.ua, президент Украины Владимир Зеленский, глава Фонда государственного имущества и глава СБУ раздумывают над возвращением государственного контроля за госпредприятием, механизмами защиты его от банкротства и изучают для этого правовые механизмы. Но хватит ли у них политической воли и сил тягаться с менеджментом Игоря Коломойского — покажет время.