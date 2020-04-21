Шахтеры собираются в Киев на протесты после карантина

Горняки, работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполье, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донецкой области — сразу после окончания режима карантина готовы идти на Киев из-за созданного энергетического кризиса, невозможности устойчивой работы предприятий, накопления долгов по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба "Конфедерации свободных профсоюзов" в Facebook.

"Из-за ряда непродуманных решений, которые принимались в последнее время законодательными и государственными органами власти, системный кризис не только охватил всю энергетику — генерацию, распределительные и инфраструктурные компании электроэнергетики. Он также негативно повлиял на угольную промышленность, финансово-экономическое состояние каждого без исключения угледобывающего предприятия", — говорится в сообщении.

При этом Независимый профсоюз горняков Украины, представители угольной промышленности, отмечают, что развитие отрасли просто парализовано, а конструктивный диалог по выходу из кризиса отсутствует. В то же время, промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению количества непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности: угледобывающих предприятий или тепловой генерации.

В профсоюзах уверены, что фактически кризис в угольной отрасли уже наступил — не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Также сейчас останавливается "флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" — страна теряет 95% общей угледобычи".

"В открытых письмах региональных организаций Независимого профсоюза горняков Украины отмечается, что в сегодняшних условиях, созданных для работников угледобывающей отрасли, моногородов, которые полностью зависят от стабильной работы предприятий — власти не избежать социального взрыва", — резюмировали в конфедерации.

Напомним, 20 апреля все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" прекратили работу.

Ранее Кабинет министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая 2020 года.